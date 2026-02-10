CANLI YAYIN
A.B.İ.'nin Tahir'i Tarık Papuççuoğlu'nun asıl mesleği şaşırttı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hayat Bilgisi'nin Amil Bey'i olarak hafızalarımıza kazınan usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu'nun yeni adresi ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. oldu. Dizide otoriter aile reisi Tahir Hancıoğlu karakterine hayat veren ünlü isimle ilgili ortaya çıkan bir gerçek ise adeta şaşkınlık yarattı. Usta oyuncunun asıl mesleği bakın neymiş!

2003–2006 yılları arasında ekranlara gelen ve bir dönemin gençliğini ekran başına kilitleyen Hayat Bilgisi dizisinin en unutulmaz karakterlerinden biri de hiç şüphesiz Müdür Yardımcısı Amil Bey olmuştu.

Disipliniyle korku salan, kurallara olan sarsılmaz bağlılığı ve sert mizacıyla hafızalara kazınan Amil Bey'e hayat veren isim ise usta oyuncu Tarık Papuççuoğlu idi.

EKRANLARA SERT BİR DÖNÜŞ!

Bugüne kadar sayısız projede yer alan Tarık Papuççuoğlu'nun yeni adresi bu kez atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ. oldu. Usta oyuncu, dizide otoriterliğiyle dikkat çeken, geleneklerine körü körüne bağlı, sevgiyi değil baskıyı seçen bir aile reisine hayat veriyor.

HAYATI MERCEK ALTINDA!

Çocuklarına korku ve baskıyla yaklaşan bu karakter; Sinan'ı küçüklüğünden beri ezen, Melek'in doktor olmasına izin vermeyen, Doğan'ı ise evden uzaklaştıran temel kırılmanın kaynağı olarak hikâyenin merkezinde yer alıyor. Doğan'ın yıllar sonra eve dönüşüyle birlikte, Tahir'in "asla değişmez" sandığı düzen ilk kez çatırdamaya başlıyor.

ASIL MESLEĞİ ŞAŞIRTTI

Yeni rolüyle de oldukça beğenilen usta ismin hayatı da hayranları tarafından yakın takibe alındı. Şimdiye kadar sayısız projede yer alan tiyatro köken usta ismin, asıl mesleği ise şaşkınlık yarattı.

Galatasaray Lisesi'nin ardından, Devlet Güzel Sanatlar Akademisi Mimarlık Bölümü'nden mezun olan Tarık Papuççuoğlu; Devekuşu Kabare, Üsküdar Oyuncuları ve Ortaoyuncular gibi önemli tiyatro topluluklarında sahne aldı.

Tiyatroya olan tutkusunu sinema ve dizi projeleriyle de taçlandıran sanatçı, geniş izleyici kitlesiyle ilk büyük buluşmasını İkinci Bahar dizisindeki "Kebapçı Vakkas" rolüyle yaşadı.

Ardından Hayat Bilgisi'nde canlandırdığı Müdür Amil Sağlam karakteriyle ününü perçinleyen Papuççuoğlu, bir dönem televizyon programı sunuculuğu da yaptı, reklam filmlerinde rol aldı.

Sanatçı kimliğiyle olduğu kadar ailesiyle de dikkat çeken usta ismin kızı Zeynep Papuççuoğlu da oyunculuk yolunda ilerliyor.

