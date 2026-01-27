A.B.İ.'nin Mahinur'u Esra Şengünalp'in sevimli kızı Maya ilgi odağı oldu

atv ekranlarına damga vuran A.B.İ. dizisinde Çağla'nın ablası Mahinur'a hayat veren başarılı oyuncu Esra Şengünalp, özel hayatıyla dikkat çekti. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncunun ailesiyle paylaştığı kareler kısa sürede büyük ilgi gördü. Ünlü oyuncunun, özellikle kızı Maya'yı görenler "maşallah" demeden geçemedi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisi atv ekranlarına damga vurmaya devam ediyor. Dizi, çarpıcı hikayesi ve yıldız oyuncu kadrosuyla reyting listelerini altüst ediyor

KENDİ HAYATINDAN ÇOK ERKEN VAZGEÇMİŞ BİR KADIN Dizide Çağla'nın ablası Mahinur karakterine hayat veren Esra Şengünalp ise performansıyla övgüleri topluyor. Mahinur, dizide kendi hayatından çok erken vazgeçmiş, geçmişte yaşadığı haksızlıkların yükünü omuzlarında taşıyan ve sessizliğe mahkum bir genç kadın olarak izleyiciye derin bir karakter sunuyor. Esra Şengünalp'in bu güçlü performansı, izleyiciden olumlu yorumlar alıyor.

Dizideki başarısının yanı sıra, oyuncunun özel hayatı da merak konusu.Özel hayatını gözlerden uzakta yaşayan ünlü isim, evli ve bir çocuk annesi... Oyuncu, Mutluhan Yıldız ile mutlu bir evlilik sürdürüyor.

Sosyal medyada ailesiyle paylaştığı kareler ise büyük ilgi görüyor.