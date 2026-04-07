A.B.İ.'nin Gülüşan ve Sefa'sı konuştu: "İlk okuduğum anda oynamak istedim"

atv'nin sevilen dizisi A.B.İ.'nin parlayan yıldızları Tuğçe Açıkgöz ve Mert Demirci, canlandırdıkları Gülüşan ve Sefa karakterlerinin iç dünyasını anlattı. İlk okuduğu andan itibaren Gülüşan'ın enerjisine kapıldığını belirten Açıkgöz ile Sefa'nın içsel yolculuğuna dikkat çeken Demirci'den, dizinin gidişatına dair çok özel itiraflar geldi.

Kenan İmirzaıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun başrolünde olduğu A.B.İ. dizisinin sevilen ikilisi Tuğçe Açıkgöz ve Mert Demirci, Dizi TV'ye verdikleri samimi röportajda, canlandırdıkları karakterlere dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

"İLK OKUDUĞUM ANDA OYNAMAYI ÇOK İSTEDİM"

Gülüşan karakterine hayat veren Tuğçe Açıkgöz, karakteriyle kurduğu bağı şu sözlerle anlattı:

"Gülüşan'ı ilk okuduğum anda oynamayı çok istedim. Çok güçlü ama bir o kadar da sevgiye ihtiyaç duyan, kalbi çok büyük bir kız. Kardeşi Melek'e tutunarak ona sahip çıkmaya çalışan bir abla."

Açıkgöz, Melek karakterini canlandıran Asude Kalebek ile set dışında da çok iyi anlaştıklarını ve adeta kardeş gibi olduklarını belirtirken, partneri Mert Demirci ile de uyumlu bir çalışma süreci geçirdiklerini ifade etti.

"GÖRÜLMEYEN AMA GÖREBİLEN BİR ADAM"

Sefa karakterinin, Gülüşan'ın hayatında onu koruyan önemli bir figür olduğuna da dikkat çekti. Sefa karakterine hayat veren Mert Demirci ise karakterinin iç dünyasını şu sözlerle dile getirdi:

"Sefa, güçlenmeye ihtiyaç duyan ve hayata tutunacak bir dal arayan karakter. Mücadele edebilmek için Gülüşan'a ihtiyaç duyuyor. Az görülen bir adam, ama görebilen bir adamdır"

Zoraki bir evlilikle başlayan Gülüşan ve Sefa'nın ilişkisine de değinen Demirci, son bölümlerde gelişen yakınlaşmanın nedenini şu sözlerle açıkladı:

"Sefa, Gülüşan'ın içinde kendini görüyor. Bu yüzden onun için savaşmaya başlıyor."

Güçlü anlatımıyla dikkat çeken "A.B.İ."nin oyuncu kadrosunda; Kenan İmirzalıoğlu ve Afra Saraçoğlu'nun yanı sıra Asude Kalebek, Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam, Serkay Tütüncü, Tuğçe Açıkgöz, Ardıl Zümrüt, Ali Önsöz, Esra Şengünalp, Yaren Yapıcı, Ebrar Karabakan, Mert Demirci, Ayşen Sezerel, Burak Can Doğan, Tarık Ündüz ve Tarık Papuççuoğlu ile Tülay Bursa yer alıyor.

A.B.İ. etkileyici anlatımı ve güçlü hikayesi ile her Salı atv'de.

