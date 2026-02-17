A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk kareleri mest etti
ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ ile ekranlarda fırtına estiren başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu, sosyal medyadaki nostaljik kareleriyle gündeme geldi. Renkli gözleriyle herkesi mest eden güzel oyuncunun çocukluk fotoğrafları takipçileri tarafından büyük ilgi gördü.
ATV ekranlarının başladığı günden bu yana reyting rekorları kızan dizisi A.B.İ., sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor.
Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan karakterinin partneri Çağla'ya hayat veren Afra Saraçoğlu, sergilediği başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de izleyicileri büyülemeye devam ediyor.
SOSYAL MEDYANIN GÖZBEBEĞİ
Sadece ekranda değil, sosyal medyada da fırtınalar estiren Saraçoğlu'nun Instagram'da 10,2 milyon takipçisi bulunuyor.
Paylaşımlarıyla sık sık beğeni yağmuruna tutulan ünlü oyuncu, samimiyetiyle de hayranlarının kalbini kazanıyor.
GEÇMİŞE YOLCULUK
Geçtiğimiz Aralık ayında doğum gününü kutlayan Saraçoğlu, çocukluk yıllarına ait bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sunmuştu.