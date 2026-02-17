A.B.İ.’nin Çağla’sı Afra Saraçoğlu’nu hiç böyle görmediniz! Çocukluk kareleri mest etti

ATV ekranlarının başladığı günden bu yana reyting rekorları kızan dizisi A.B.İ., sürükleyici hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla gündemden düşmüyor.

Dizide Kenan İmirzalıoğlu'nun canlandırdığı Doğan karakterinin partneri Çağla'ya hayat veren Afra Saraçoğlu, sergilediği başarılı performansın yanı sıra güzelliğiyle de izleyicileri büyülemeye devam ediyor.

SOSYAL MEDYANIN GÖZBEBEĞİ

Sadece ekranda değil, sosyal medyada da fırtınalar estiren Saraçoğlu'nun Instagram'da 10,2 milyon takipçisi bulunuyor.