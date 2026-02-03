A.B.İ.'nin Behram'ı Diren Polatoğulları'nın sır gibi sakladığı eşi güzelliğiyle hayran bıraktı!

Giriş Tarihi: 03 Şubat 2026 16:00 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de Behram karakterini canlandıran Diren Polatoğulları'nın evli olup olmadığı merak edildi. Özel hayatını gözlerden uzak yaşayan oyuncunun eşi Sena Polatoğulları, zarafeti ve doğal güzelliğiyle görenleri kendine hayran bıraktı.

ATV'nin iddialı yapımı A.B.İ., yayın hayatına hızlı bir giriş yaparak son 7 yılın en iyi açılış reytingini elde etti. İlk bölümünden bu yana reyting listelerinin zirvesine yerleşen dizi, güçlü hikâyesi ve çarpıcı karakterleriyle izleyiciden tam not aldı.

Afra Saraçoğlu ve Kenan İmirzalıoğlu'nu ilk kez aynı projede buluşturan dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri ise Diren Polatoğulları'nın hayat verdiği Behram oldu.

Geçmişinde büyük bir haksızlığa uğramış olan Behram; gözü kara, tehlikeli ve intikam ateşiyle yanıp tutuşan bir karakter olarak öne çıkıyor. Çağla'nın manevi abisi olan Behram'ın en büyük amacı, Hancıoğlu ailesini tamamen yok etmek. Bu uğurda her şeyi feda etmeye hazır olan karakterin en büyük zaafı ise geçmişten beri saplantılı bir aşkla bağlı olduğu Mahinur.

Başarılı oyunculuğuyla izleyiciden tam not alan Diren Polatoğulları'nın özel hayatı da dizinin ardından merak konusu oldu.