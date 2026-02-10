CANLI YAYIN
A.B.İ.'de yollar kesiliyor düğüm çözülüyor: "Gerçek katil bulundu"

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nun başrollerini paylaştığı atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de gerilim dozu zirveye çıkıyor. Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşarken, bu yüzleşme tüm dengeleri altüst edecek. Ortaya çıkan sırlar yalnızca Çağla'nın değil, herkesin kaderini değiştirecek gelişmelerin fitilini ateşleyecek.

atv'nin reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'nin yeni bölümü için heyecan dorukta!

5.Bölüm Özeti:

Doğan, Behram'ı adliye önünden kaçırarak geçmişte yarım kalan bir hesaplaşmayı yeniden başlatır.

Behram'ın sakladığı büyük sırlar yalnızca onun değil, Hancıoğlu ailesinin de karanlık geçmişini tehdit ederken Doğan için bu yüzleşme, hem kardeşi Melek'i kurtarmanın hem de yıllardır taşıdığı vicdan yükünü hafifletmenin tek yoludur.

"BABAMIN KATİLİ KİMMİŞ ÖĞRENECEĞİM!"

Behram, masumiyetini kanıtlayacak ve Yusuf Usta'nın gerçek katilini ortaya çıkaracak kara kutudan söz ederken, Doğan için hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacaktır.

"ÖLÜMDEN KORKMAYAN ADAMA DİZ ÇÖKTÜREMEZSİN!"

Öte yandan Çağla, Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleştiğinde hayatının en büyük hayal kırıklığını yaşar.

Abi olarak bildiği adamın yıllardır kendisine yalan söylediğini öğrenmek, onu Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair tüm bildiklerini yeniden sorgulamaya iter.

Babasının ölümüne dair şüpheler derinleşirken Çağla, gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak ve iki ateş arasında kalmak zorunda kalır.

'A.B.İ.' heyecan dolu yeni bölümüyle bu akşam atv ekranlarında!

