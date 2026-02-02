CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!"

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi A.B.İ., dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst ederken, ortaya çıkan gerçekler Doğan ve Yılmaz'ı geri dönüşü olmayan karanlık bir yolun eşiğine getirdi.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 1

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez bir araya getiren ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ., yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst ederken, sırların bir bir gün yüzüne çıkması Doğan ve Yılmaz'ı geri dönüşü olmayan karanlık bir yolun eşiğine sürükledi.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 2

Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Asude Kalebek'in yer aldığı yapımda; Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam ve Serkay Tütüncü gibi deneyimli isimler de dikkat çekiyor. Geniş oyuncu kadrosu, hikâyenin çok katmanlı yapısını destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 3

Yeni bölümde Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının arkasındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 4

Ancak Çağla'nın vurulması, tüm planları altüst eden bir gelişme olarak öne çıkıyor. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, elindeki zarf ve fotoğraflar olduğunun anlaşılması, olayların seyrini değiştiriyor.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 5

AİLENİN GEÇMİŞİ KARANLIK BİR YAPIYA BAĞLANIYOR

Doğan, yaşananların aileyi tahmin ettiğinden çok daha derinden etkileyen bir yapıyla bağlantılı olduğunu fark ediyor.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 6

Yaralanmasına rağmen geri adım atmayan Çağla, hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın geçmişine dair gerçekleri ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmayı sürdürüyor.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 7

ŞANTAJ, KAÇIŞ VE ESKİ BİR FOTOĞRAFIN SIRRI

Sinan ve Altın, geçmişe dair izleri silmeye çalışırken Didem, elde ettiği görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kozuyla çıkıyor. Aile içinde kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın saklı geçmişine uzanan yeni bir kapı aralıyor. Bu ipucu, ekibi bir bakımevine yönlendiriyor.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!" 8

CEZAEVİNDE YENİ TEHLİKE, BEKLENMEDİK ZİYARET

Melek cezaevinde yeni bir tehditle karşı karşıya kalırken, Genco'nun sürpriz ziyareti dengeleri değiştirecek gelişmelerin habercisi oluyor.

Mobil uygulamalarımızı indirin