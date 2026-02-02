A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!"

ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi A.B.İ., dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst ederken, ortaya çıkan gerçekler Doğan ve Yılmaz'ı geri dönüşü olmayan karanlık bir yolun eşiğine getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez bir araya getiren ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ., yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst ederken, sırların bir bir gün yüzüne çıkması Doğan ve Yılmaz'ı geri dönüşü olmayan karanlık bir yolun eşiğine sürükledi.

Başrollerde Kenan İmirzalıoğlu, Afra Saraçoğlu ve Asude Kalebek'in yer aldığı yapımda; Sinan Tuzcu, Diren Polatoğulları, Nihal Koldaş, Toprak Sağlam ve Serkay Tütüncü gibi deneyimli isimler de dikkat çekiyor. Geniş oyuncu kadrosu, hikâyenin çok katmanlı yapısını destekleyen önemli unsurlar arasında bulunuyor.

Yeni bölümde Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının arkasındaki isimleri ortaya çıkarmaya çalışıyor.

Ancak Çağla'nın vurulması, tüm planları altüst eden bir gelişme olarak öne çıkıyor. Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, elindeki zarf ve fotoğraflar olduğunun anlaşılması, olayların seyrini değiştiriyor.