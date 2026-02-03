A.B.İ.'de büyük sır açığa çıktı: "Behram abiniz artık yok!"

ATV'nin kısa sürede büyük ilgi gören dizisi A.B.İ., dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitledi. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst ederken, ortaya çıkan gerçekler Doğan ve Yılmaz'ı geri dönüşü olmayan karanlık bir yolun eşiğine getirdi.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez bir araya getiren ATV'nin iddialı dizisi A.B.İ., yayınlanan dördüncü bölümüyle izleyiciyi adeta ekran başına kilitledi. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst ederken, sırların bir bir gün yüzüne çıkması Doğan ve Yılmaz'ı geri dönüşü olmayan karanlık bir yolun eşiğine sürükledi.

Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder.

Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır.

Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder. "BEHRAM ABİNİZ ARTIK YOK!"