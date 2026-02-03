CANLI YAYIN
A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!"

ahaber.com.tr Haber Merkezi

ATV'nin kısa sürede büyük ses getiren dizisi A.B.İ., bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri sarsarken, asıl hedefin ortaya çıkması Doğan ve Yılmaz'ı karanlık ve geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 1

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez bir araya giren A.B.İ. dizisinde sırlar gün yüzüne çıkıyor.

İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 2

Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 3

Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 4

Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder.

"BEHRAM ABİNİZ ARTIK YOK!"

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 5

Çağla, yarasına rağmen geri çekilmez; hem Melek'i kurtarmak hem de Behram'ın gerçeğini ortaya çıkarmak için Doğan'ın yanında kalmaya kararlıdır.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 6

Öte yandan Sinan ve Altın, geçmişin izlerini silmek için panik içinde temizlik yaparken, Didem her şeyi adım adım takip eder ve eline geçen görüntülerle ikilinin karşısına şantaj kartıyla çıkar.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 7

Aile içindeki kriz büyürken, Doğan'ın eline geçen eski bir fotoğraf Behram'ın gizli geçmişine açılan kapıyı aralar ve bu fotoğraf onları bir bakımevine yönlendirir.

A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!" 8

Bu süreçte cezaevinde Melek'i yeni bir kabus beklerken, Genco'nun beklenmedik ziyaretiyle birlikte yeni sürprizler ortaya çıkar.

A.B.İ. yeni bölümüyle her Salı 20.00'de atv'de!

