A.B.İ.'de büyük sır açığa çıkıyor: "Behram abiniz artık yok!"

ATV'nin kısa sürede büyük ses getiren dizisi A.B.İ., bu akşam saat 20.00'de yayınlanacak dördüncü bölümüyle izleyiciyi ekrana kilitlemeye hazırlanıyor. Konteyner parkında yaşanan kanlı baskında Çağla'nın vurulması tüm dengeleri sarsarken, asıl hedefin ortaya çıkması Doğan ve Yılmaz'ı karanlık ve geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek.

Kenan İmirzalıoğlu ile Afra Saraçoğlu'nu ilk kez bir araya giren A.B.İ. dizisinde sırlar gün yüzüne çıkıyor. İşte yeni bölümde yaşanacaklar...

Doğan ve Yılmaz, konteyner parkında gerçekleşen silahlı saldırının ardındaki isimleri bulmaya çalışırken, Çağla'nın vurulması tüm dengeleri altüst eder.

Saldırının asıl hedefinin Çağla değil, onun elindeki zarf ve fotoğraflar olduğu anlaşılır.

Doğan, bu karanlık yapının aileyi düşündüğünden çok daha derinden sardığını fark eder. "BEHRAM ABİNİZ ARTIK YOK!"