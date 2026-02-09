A.B.İ.’de büyük hesaplaşma! Behram kaçırıldı, Çağla’nın dünyası yıkılıyor

Doğan'ın aldığı kritik karar, yalnızca Behram'ın kaderini değil, Hancıoğlu ailesinin yıllardır gizlediği karanlık sırları da açığa çıkaracak.

Doğan için bu kaçırma planı yalnızca bir intikam değil… Aynı zamanda geçmişin yükünü sırtından atmanın ve kardeşi Melek'i korumanın tek yolu.

Bölümün en dikkat çeken anı, Doğan'ın Behram'ı adliye önünden alıp götürmesi olacak. Bu hamleyle birlikte yıllardır ertelenen hesaplaşma yeniden alevlenirken, perde arkasında saklanan gerçekler de bir bir ortaya çıkmaya başlayacak.

Ve en önemlisi: Bu sırlar ortaya çıktığında hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.

Behram'ın yıllardır sakladığı sırlar yalnızca kendisini değil, Hancıoğlu ailesinin tüm düzenini tehdit ediyor. Yeni bölümde aile içinde taşlar yerinden oynarken, herkesin güvenli sandığı ilişkiler çatırdamaya başlayacak.

Gerçeğin peşine düşen Doğan, artık sadece Behram'la değil, geçmişle de yüzleşmek zorunda kalacak.

Behram, masumiyetini kanıtlayabileceğini söylerken, Yusuf Usta'nın gerçek katiline ulaşabilecek bir "kara kutu"dan bahsediyor. Bu itiraf, olayların seyrini tamamen değiştirirken Doğan'ı da geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek.

ÇAĞLA İÇİN KABUS BAŞLIYOR: "ABİ" DEDİĞİ ADAM MEĞER…

Bölümün en yıkıcı gelişmelerinden biri ise Çağla'nın yaşayacağı büyük hayal kırıklığı olacak. Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleşen Çağla, hayatının en ağır şokunu yaşarken, "abi" olarak bildiği kişinin yıllardır kendisine yalan söylediğini öğreniyor.

Bu gerçekle birlikte Çağla, yalnızca Behram'a değil, Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair bildiği her şeyi sorgulamaya başlayacak.