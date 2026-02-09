CANLI YAYIN
A.B.İ.’de büyük hesaplaşma! Behram kaçırıldı, Çağla’nın dünyası yıkılıyor

Reyting listelerinin zirvesinden inmeyen A.B.İ., 5. bölümüyle izleyiciyi ekran başına kilitlemeye hazırlanıyor. Yarın akşam yayınlanacak yeni bölümde gerilim adım adım tırmanırken, adliye önünde yaşanan kaçırılma olayı tüm dengeleri altüst edecek.

Doğan'ın aldığı kritik karar, yalnızca Behram'ın kaderini değil, Hancıoğlu ailesinin yıllardır gizlediği karanlık sırları da açığa çıkaracak.

ADLİYE ÖNÜNDE ŞOK OPERASYON: DOĞAN, BEHRAM'I KAÇIRIYOR!

Bölümün en dikkat çeken anı, Doğan'ın Behram'ı adliye önünden alıp götürmesi olacak. Bu hamleyle birlikte yıllardır ertelenen hesaplaşma yeniden alevlenirken, perde arkasında saklanan gerçekler de bir bir ortaya çıkmaya başlayacak.

Doğan için bu kaçırma planı yalnızca bir intikam değil… Aynı zamanda geçmişin yükünü sırtından atmanın ve kardeşi Melek'i korumanın tek yolu.

A.B.İ.'NİN 5. BÖLÜM FRAGMANI YAYINDA
HANCIOĞLU AİLESİNDE DEPREM! SAKLANAN SIRLAR GÜN YÜZÜNE ÇIKIYOR

Behram'ın yıllardır sakladığı sırlar yalnızca kendisini değil, Hancıoğlu ailesinin tüm düzenini tehdit ediyor. Yeni bölümde aile içinde taşlar yerinden oynarken, herkesin güvenli sandığı ilişkiler çatırdamaya başlayacak.

Ve en önemlisi: Bu sırlar ortaya çıktığında hiçbir şey eskisi gibi kalmayacak.

"KARA KUTU" DETAYI HER ŞEYİ DEĞİŞTİRECEK: YUSUF USTA'NIN KATİLİ KİM?

Behram, masumiyetini kanıtlayabileceğini söylerken, Yusuf Usta'nın gerçek katiline ulaşabilecek bir "kara kutu"dan bahsediyor. Bu itiraf, olayların seyrini tamamen değiştirirken Doğan'ı da geri dönüşü olmayan bir yola sürükleyecek.

Gerçeğin peşine düşen Doğan, artık sadece Behram'la değil, geçmişle de yüzleşmek zorunda kalacak.

ÇAĞLA İÇİN KABUS BAŞLIYOR: "ABİ" DEDİĞİ ADAM MEĞER…

Bölümün en yıkıcı gelişmelerinden biri ise Çağla'nın yaşayacağı büyük hayal kırıklığı olacak. Behram'ın gerçek kimliğiyle yüzleşen Çağla, hayatının en ağır şokunu yaşarken, "abi" olarak bildiği kişinin yıllardır kendisine yalan söylediğini öğreniyor.

Bu gerçekle birlikte Çağla, yalnızca Behram'a değil, Doğan'a ve Hancıoğlu ailesine dair bildiği her şeyi sorgulamaya başlayacak.

BABASININ ÖLÜMÜYLE İLGİLİ ŞÜPHELER ARTIYOR: ÇAĞLA İKİ ATEŞ ARASINDA

Çağla'nın babasının ölümüne dair kuşkuları derinleşirken, genç kadın gerçeğe ulaşmak için duygularını bastırmak zorunda kalacak. Ancak bu yol kolay olmayacak…

Çağla bir yanda öğrendiği ihanetle sarsılırken, diğer yanda Hancıoğlu ailesinin içinde büyüyen fırtınanın tam ortasında kalacak.

NEFES KESEN BÖLÜM GELİYOR: A.B.İ. İZLEYİCİYİ YİNE TERS KÖŞE YAPACAK

Kaçırılma, itiraflar, aile içi yüzleşme ve ihanetin açığa çıkması… A.B.İ.'nin 5. bölümü, yalnızca olayların değil, karakterlerin duygularının da çatıştığı bir kırılma noktası olacak.

Yeni bölümde hesaplaşma büyürken, ekran başındaki izleyici de büyük sırların ortaya çıkacağı anı bekleyecek.

A.B.İ. – KÜNYE

Yapım: OGM PICTURES
Yapımcı: Onur Güvenatam
Yönetmen: Cem Karcı
Senaryo: Eylem Canpolat, Deniz Gürlek, Melek Seven, Uğraş Güneş

Oyuncular:
Kenan İmirzalıoğlu (Doğan), Afra Saraçoğlu (Çağla), Asude Kalebek (Melek), Sinan Tuzcu (Sinan), Diren Polatoğulları (Behram), Nihal Koldaş (Saadet), Toprak Sağlam (Altın), Serkay Tütüncü (Yılmaz), Tuğçe Açıkgöz (Gülüşan), Şahin Kendirci (Genç Behram), Ali Önsöz (Fikret), Esra Şengünalp (Mahinur), Yaren Yapıcı (Nurgül), Ebrar Karabakan (Didem), Ardıl Zümrüt (Genco), Mert Demirci (Sefa), Ayşen Sezerel (Nigar), Burak Can Doğan, Tarık Ündüz (Fırat), Tarık Papuççuoğlu (Tahir), Tülay Bursa (Lamia)

