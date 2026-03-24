A.B.İ.'de asıl savaş şimdi başlıyor! Heyecan dolu bölüm bu akşam atv'de

Giriş Tarihi: 24 Mart 2026 09:11 ahaber.com.tr Haber Merkezi

atv ekranlarının reyting rekortmeni dizisi A.B.İ.'de yer yerinden oynuyor. Tahir'in beklenmedik hamlesiyle sarsılan Doğan ve Çağla, kendilerini kirli bir ittifakın tam ortasında buluyor. İhanetin ve intikamın gölgesinde asıl büyük savaş şimdi başlıyor. 11. bölümde dengeler bir daha asla eskisi gibi olmayacak!

Salı akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen A.B.İ. dizisinin yeni bölümü için nefesler tutuldu. Doğan ve Çağla'nın hikayesi bu akşam da izleyiciyi ekran başına kilitleyecek!

11.BÖLÜMDE NE ELER OLACAK? Doğan ve Çağla, karşılarında kurulan kirli ittifakı fark ettiklerinde geri dönülmez bir savaşın içine girdiklerini anlar. Tahir ve Behram'ın güç birliği, yalnızca bir tehdit değil; geçmişten bugüne uzanan büyük bir hesaplaşmanın habercisidir.

Bu kez karşılarındaki düşman daha güçlü, daha örgütlü ve daha acımasızdır. Doğan, adalet uğruna harekete geçmek isterken Çağla onu durdurur; çünkü bu savaş artık öfkeyle değil akılla kazanılacaktır.

Aynı anda Behram da Mahinur üzerinden Tahir'i sıkıştırır; elindeki kozlarla oyunun dengesini değiştirmeye hazırlanırken diğer tarafta Melek ise geçmişin yükünden kurtulmaya çalışır ve yeni bir hayat kurma arzusuyla hareket eder.