A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

Atv'nin dikkat çeken dizisi A.B.İ. yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizide öne çıkan isimlerden biri de Fırat karakterini canlandıran Tarık Ündüz oldu. 1988 doğumlu olan Tarık Ündüz'ün dedesi oyuncu Gazanfer Özcan'dır.

İlk bölümden itibaren dikkatleri çekmeyi başaran atv'nin yeni dizisi A.B.İ. güçlü oyuncu kadrosuyla da gündemde. Dizide Fırat'a hayat veren Tarık Ündüz de izleyiciler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte Tarık Ündüz'ün hayatı ve kariyeri…

TARIK ÜNDÜZ KİMDİR? Tarık Özcan Ündüz, 4 Temmuz 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Ündüz, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa çok küçük yaşlarda adım atan Ündüz, kamera karşısına ilk kez çocuk yaşta geçti.

SANATLA YOĞRULMUŞ BİR AİLE Tarık Ündüz, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Özcan'ın torunu. Babası tiyatrocu Gazanfer Ündüz, annesi ise Fulya Özcan. Ündüz, ailesinden aldığı bu mirası kendi oyunculuk diliyle sürdürmeye devam ediyor.

ROL ALDIĞI DİZİLER 2023 – Zaman Dökümü (Kağan Yılmaz) 2022 – Seni Kalbime Sakladım (Canberk) 2022–2023 – Kasaba Doktoru (Mustafa) 2019 – Jet Sosyete (Hakan) 2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ferhat) 2014 – Not Defteri (Ufuk Şanoğlu) 2011–2012 – Akasya Durağı (Emre Öztürk)