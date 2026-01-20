CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Atv'nin dikkat çeken dizisi A.B.İ. yeni sezona hızlı bir giriş yaptı. Hem hikayesi hem de oyuncu kadrosuyla dikkatleri çeken dizide öne çıkan isimlerden biri de Fırat karakterini canlandıran Tarık Ündüz oldu. 1988 doğumlu olan Tarık Ündüz'ün dedesi oyuncu Gazanfer Özcan'dır.

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

İlk bölümden itibaren dikkatleri çekmeyi başaran atv'nin yeni dizisi A.B.İ. güçlü oyuncu kadrosuyla da gündemde. Dizide Fırat'a hayat veren Tarık Ündüz de izleyiciler tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. İşte Tarık Ündüz'ün hayatı ve kariyeri…

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

TARIK ÜNDÜZ KİMDİR?

Tarık Özcan Ündüz, 4 Temmuz 1988'de İstanbul'da dünyaya geldi. Sanatla iç içe bir ailede büyüyen Ündüz, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu. Oyunculuğa çok küçük yaşlarda adım atan Ündüz, kamera karşısına ilk kez çocuk yaşta geçti.

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

SANATLA YOĞRULMUŞ BİR AİLE

Tarık Ündüz, Türk tiyatrosunun unutulmaz isimleri Gazanfer Özcan ve Gönül Ülkü Özcan'ın torunu. Babası tiyatrocu Gazanfer Ündüz, annesi ise Fulya Özcan. Ündüz, ailesinden aldığı bu mirası kendi oyunculuk diliyle sürdürmeye devam ediyor.

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

ROL ALDIĞI DİZİLER

2023 – Zaman Dökümü (Kağan Yılmaz)

2022 – Seni Kalbime Sakladım (Canberk)

2022–2023 – Kasaba Doktoru (Mustafa)

2019 – Jet Sosyete (Hakan)

2015 – Yaz'ın Öyküsü (Ferhat)

2014 – Not Defteri (Ufuk Şanoğlu)

2011–2012 – Akasya Durağı (Emre Öztürk)

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

2009 – İstanbul Çocukları (Atakan)

2009 – Bahar Dalları (Özkan)

2007 – Kara Yılan

2005 – Nefes Nefese (Mert)

2001 – Huzursuzlar

1997–1998 – Bizim Kuruntu Ailesi (Hüsnü Tarık)

1994–1997 – Hüsnü Bey Amca (Hüsnü Tarık)

1990 – Kuruntu Ailesi (Hüsnü Tarık)

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

ROL ALDIĞI FİLMLER

2025 – Adile (Gazanfer Özcan)

2017 – Biz Size Döneriz (Yusuf)

2015 – Mihrez: Cin Padişahı (Onur)

2009 – Adab-ı Muaşeret (Aykut)

2008 – Issız Adam (Mutfak çalışanı)

A.B.İ. dizisinin Fırat’ı Tarık Ündüz efsane ismin torunuymuş! İşte hayatı ve kariyeri

A.B.İ.'DE FIRAT KARAKTERİ

A.B.İ. dizisinde Tarık Ündüz'ün hayat verdiği Fırat, insanların en zayıf anlarını kollayan bir karakter olarak öne çıkıyor. Güçlü isimlerin gölgesinde büyüyen Fırat, hikayedeki karanlık dengelerin kilit figürlerinden biri.

Mobil uygulamalarımızı indirin