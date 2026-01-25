ABD’yi donduran felaket: -45 derece geliyor, market rafları boşaldı

ABD'nin büyük bir bölümü, son yılların en sert kış fırtınalarından biriyle karşı karşıya. Meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının bazı bölgelerde eksi 45 dereceye kadar gerileyebileceği uyarısında bulunurken, ülke genelinde milyonlarca insanı etkilemesi beklenen buzlanma ve yoğun kar yağışı nedeniyle çok sayıda eyalette olağanüstü hal ilan edildi.

ABD Ulusal Hava Durumu Servisi (NWS), yayımladığı son değerlendirmede, ülkenin yarıdan fazlasının önümüzdeki günlerde dondurucu soğuklar ve yoğun kar yağışının etkisi altına gireceğini bildirdi. Teksas'ın doğusundan başlayarak güney eyaletlerine kadar uzanan geniş bir hatta "felç edici" olarak tanımlanan bir buz fırtınası ihtimaline dikkat çekildi. Yetkililer, bu hava sisteminin tarihi nitelikte olabileceğini ve merkez bölgelerden doğuya doğru ilerlerken yaygın buzlanma ile tehlikeli soğukları beraberinde getireceğini vurguladı.

KUZEYDE YOĞUN KAR, GÜNEYDE BUZLANMA BEKLENİYOR Tahminlere göre ülkenin kuzey kesimlerinde yer yer 30 santimetreyi bulan kar yağışları görülecek. Güneyde ise Teksas'tan Virginia'ya uzanan geniş bölgede karla karışık yağmur ve buzlanma olasılığı öne çıkıyor. ABD basınına konuşan hava durumu uzmanları, pazar gününe kadar yaklaşık 172 milyon kişinin bu sert hava koşullarından doğrudan etkilenebileceğini ifade ediyor.

SICAKLIKLAR EKSİ 45 DERECEYİ GÖREBİLİR Uzmanlar, hafta sonu itibarıyla bazı bölgelerde hissedilen sıcaklığın eksi 45 dereceye kadar düşebileceğini belirtiyor. Kuvvetli rüzgarlarla birlikte oluşabilecek yoğun buzlanmanın, uzun süreli elektrik kesintilerine yol açabileceği ve ulaşımı ciddi şekilde aksatabileceği uyarısı yapılıyor. Yetkililer, özellikle fırtınanın etkili olacağı bölgelerde yaşayanların elektrik kesintilerine karşı hazırlıklı olmalarını istiyor.

MARKET RAFLARI BOŞALDI, VATANDAŞLAR STOK YAPTI Yetkililerin "zorunlu olmadıkça evden çıkmayın" çağrılarının ardından birçok eyalette vatandaşlar alışveriş merkezlerine akın etti. New York ve New Jersey başta olmak üzere pek çok bölgede süpermarket raflarının büyük ölçüde boşaldığı görüldü. Özellikle su, ekmek, makarna gibi temel gıda ürünlerine yoğun talep olurken, alışveriş arabalarının tamamen doldurulduğu bildirildi.