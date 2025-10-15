Viral Galeri Viral Liste ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

ABD'de federal hükümetin kapanması krizi gündemdeki yerini koruyor. Yeni mali yıl öncesinde geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçmemesiyle başlayan kapanma 13. gününe girerken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Johnson, krizin uzaması halinde 'ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması' ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu. Peki hükümetin yeniden açılması için tarih netleşti mi? İşte sürece dair son gelişmeler...

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 06:22
ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

ABD'de federal hükümetin 1 Ekim'de kapanmasının ardından başlayan bütçe krizi büyüyerek devam ediyor. Kongre'de Demokratlar ile Cumhuriyetçiler arasında süren görüşmelerde hâlâ bir uzlaşma sağlanamadı. Hükümetin kapalı kalması milyonlarca kamu çalışanını etkilerken, siyasi tansiyon da her geçen gün yükseliyor.

ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson, kapanmanın sorumluluğunu Demokratlara yükleyerek sürece ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Johnson, "Demokratlar parti çıkarlarını bir kenara bırakıp hükümetin yeniden açılmasını sağlayacak temiz ve koşulsuz bir bütçeyi kabul etmezse, Amerikan tarihinin en uzun hükümet kapanmalarından biriyle karşı karşıya kalacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhuriyetçilerin müzakerelere açık olduğunu belirten Johnson ancak görüşmelerin "şeffaf koşullarda" yürütülmesi gerektiğini vurguladı.

ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

KONGRE'DE GÖRÜŞMELER TIKANMIŞ DURUMDA

Senato ve Temsilciler Meclisi arasında süren bütçe görüşmeleri henüz sonuç vermedi. Demokratlar, sağlık sigortası sübvansiyonlarının uzatılmasını ve Medicaid kesintilerinin geri alınmasını talep ederken, Cumhuriyetçiler mevcut harcama seviyelerinde değişiklik yapılmadan geçici bir bütçe onaylanmasında ısrar ediyor.

Taraflar arasında süregelen bu anlaşmazlık, hükümetin açılma tarihinin hala belirsiz kalmasına neden oluyor. Kongre'nin anlaşmaya varması halinde federal kurumların faaliyetlerine yeniden başlaması bekleniyor.

ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

HÜKÜMET 1 EKİM'DE KAPANMIŞTI

ABD'de 2025 mali yılı 30 Eylül'de sona ermiş, yeni yıl başlamadan önce geçici bütçenin Kongre'den geçememesi nedeniyle federal hükümet resmen kapanmıştı. Bu durum, 2019'dan bu yana ilk kez yaşanan bir hükümet kapanması olarak kayıtlara geçti.

ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD yasalarına göre, Kongre'nin 1 Ekim'de başlayan mali yıl için bütçeyi onaylayamaması halinde hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde, "temel hizmetler" dışındaki tüm kamu faaliyetleri durduruluyor.
Bu süreçte zorunlu olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne ayrılırken; ordu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve cezaevlerinde görev yapan personel çalışmalarına devam ediyor. Ancak bu personel, maaşlarını ancak Kongre yeni bir bütçe onayladıktan sonra alabiliyor.

SON DAKİKA