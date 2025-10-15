ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?
ABD'de federal hükümetin kapanması krizi gündemdeki yerini koruyor. Yeni mali yıl öncesinde geçici bütçe tasarısının Kongre'den geçmemesiyle başlayan kapanma 13. gününe girerken, Temsilciler Meclisi Başkanı Mike Johnson sürece ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Johnson, krizin uzaması halinde 'ABD tarihinin en uzun hükümet kapanması' ile karşı karşıya kalınabileceği uyarısında bulundu. Peki hükümetin yeniden açılması için tarih netleşti mi? İşte sürece dair son gelişmeler...
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 15.10.2025 06:22