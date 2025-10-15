ABD hükümeti kapandı mı, son durum ne? Amerika Birleşik Devletleri hükümeti ne zaman açılacak?

FEDERAL HÜKÜMETİN KAPANMASI NE ANLAMA GELİYOR?

ABD yasalarına göre, Kongre'nin 1 Ekim'de başlayan mali yıl için bütçeyi onaylayamaması halinde hükümet harcama yetkisini kaybediyor. Geçici bütçenin de onaylanamadığı dönemlerde, "temel hizmetler" dışındaki tüm kamu faaliyetleri durduruluyor.

Bu süreçte zorunlu olmayan kamu çalışanları ücretsiz izne ayrılırken; ordu, istihbarat kurumları, kamu hastaneleri, havaalanları ve cezaevlerinde görev yapan personel çalışmalarına devam ediyor. Ancak bu personel, maaşlarını ancak Kongre yeni bir bütçe onayladıktan sonra alabiliyor.