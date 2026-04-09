90'lı yıllarda Kenan İmirzalıoğlu! Yasemin Bozkurt'tan olay itiraf: "Hayatı dizi olur"

Giriş Tarihi: 09 Nisan 2026 13:13 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Televizyon tarihinin unutulmaz sunucusu Yasemin Bozkurt, Kenan İmirzalıoğlu'nun star olma yolundaki ilk adımlarını ve yaşadığı büyük heyecanı yıllar sonra anlattı. Usta oyuncunun Ankara'nın bir köyünden zirveye uzanan etkileyici yaşam öyküsü için, "Kendi hayatının dizisini yapsa yeter" ifadelerini kullandı.

Şimdilerde ATV ekranlarının fenomen dizisi A.B.İ.'de canlandırdığı Doğan karakteriyle fırtınalar estiren ve rol arkadaşı Afra Saraçoğlu ile yakaladığı uyumla adından söz ettiren Kenan İmirzalıoğlu, bu kez geçmişiyle gündeme geldi.

Türk televizyon tarihinin efsane programı "Yasemin'in Penceresi'"nin sunucusu Yasemin Bozkurt, usta oyuncunun şöhret basamaklarını tırmanırken yaşadığı bilinmeyenleri ilk kez paylaştı.

"HEYECANDAN 3 GÜN UYUYAMAMIŞ" Bir televizyon programına konuk olan Yasemin Bozkurt, Kenan İmirzalıoğlu'nun kariyerinin ilk yıllarında programa ailesiyle birlikte katıldığı dönemi anlattı. Bugünün en karizmatik jönlerinden biri olan İmirzalıoğlu'nun o zamanki heyecanını şu sözlerle aktardı: "Kenan o kadar heyecanlıydı ki, programa çıkacağı kesinleşince 3 gün uyuyamamış. Hatta rüyasında benim evine gidip gardırobunu karıştırdığımı görmüş. O saf ve mütevazı hali hala gözlerimin önünde."

BAŞARI HİKÂYESİNİN MİMARI: AİLESİ Bozkurt, sadece Kenan İmirzalıoğlu'ndan değil, oyuncunun köklü aile yapısından da övgüyle bahsetti. Özellikle annesi Yıldız Hanım için "müthiş bir kadın" diyen ünlü sunucu, oyuncunun bugün geldiği noktada aldığı eğitimin ve aile terbiyesinin büyük payı olduğunu vurguladı