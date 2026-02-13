90’ların melankolik prensi Ferda Anıl Yarkın'ın son haline bakın! "Sonuna kadar" şarkısı kulaklarda

Diğer kesim ise "Tanımakta güçlük çektik, zaman ne çabuk geçiyor" yorumlarında bulundu.

Bir kesim "Yıllar Ferda Bey'e çok yakışmış, hâlâ çok karizmatik!" derken;

Görünen o ki, 90'ların o duygusal kemancısı, aradan geçen onca yıla rağmen zarafetinden ve asaletinden hiçbir şey kaybetmemiş. Şimdilerde butik sahne çalışmalarıyla müziğe devam eden Yarkın, nostalji rüzgarını estirmeye devam ediyor.