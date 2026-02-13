CANLI YAYIN
90’ların melankolik prensi Ferda Anıl Yarkın'ın son haline bakın! "Sonuna kadar" şarkısı kulaklarda

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türk pop müziğinin altın çağında, siyah takım elbisesi ve elinden düşürmediği kemanıyla gönüllerde taht kuran Ferda Anıl Yarkın, yıllar sonra yeniden gündemin merkezine oturdu. Müzik dünyasının "beyefendi" ismi, son haliyle ağızları açık bıraktı.

90'lar denilince burnumuzun direğini sızlatan o meşhur keman sesi ve buğulu yorumuyla Ferda Anıl Yarkın, uzun süren sessizliğini bozdu! "Üzülme" diyerek bir nesli gözyaşlarına boğan, "Sonuna Kadar" ile aşkın tanımını yeniden yapan usta sanatçı, son haliyle sosyal medyayı tam anlamıyla salladı.

Bir Efsanenin Doğuşu: Yarkın Ailesi'nin Müzik Mirası

Aslında onun başarısı bir tesadüf değildi. 21 Ağustos 1970 doğumlu sanatçı, müziğin kalbinde doğdu. Ünlü bestekâr Kamuran Yarkın'ın oğlu olarak dünyaya gelen Ferda Anıl, İTÜ Türk Müziği Devlet Konservatuvarı'ndan aldığı akademik eğitimi pop müziğin popüler kültürüyle harmanlamayı başarmıştı.

1993'te "Aşkın Yetmez" ile "merhaba" dediği müzik yolculuğunda, 1996 yılında çıkardığı "Sonuna Kadar" albümüyle zirveyi parsellemişti.

TALİHSİZLİKLER VE SESSİZ YILLAR

Kariyerinin en parlak döneminde, 1999 yılında çıkardığı "Unuttum Sanma" albümünün büyük deprem felaketine denk gelmesiyle bir duraklama dönemine giren sanatçı, bir süre inzivaya çekilmeyi tercih etmişti. 2006'da "Ayrılmayalım" albümü ve ekranlardaki jüri üyelikleriyle özlem giderse de, o eski yoğun tempodan uzak bir yaşam sürüyordu.

"ZAMAN ONU TEĞET GEÇMİŞ!"

Sosyal medyada paylaşılan son fotoğrafları ise kelimenin tam anlamıyla olay oldu.

Takipçileri ikiye bölündü:

Bir kesim "Yıllar Ferda Bey'e çok yakışmış, hâlâ çok karizmatik!" derken;

Diğer kesim ise "Tanımakta güçlük çektik, zaman ne çabuk geçiyor" yorumlarında bulundu.

Görünen o ki, 90'ların o duygusal kemancısı, aradan geçen onca yıla rağmen zarafetinden ve asaletinden hiçbir şey kaybetmemiş. Şimdilerde butik sahne çalışmalarıyla müziğe devam eden Yarkın, nostalji rüzgarını estirmeye devam ediyor.

