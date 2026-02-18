İl il Ramazan imsakiyesi 2026: Diyanet iftar, sahur, teravih vakitlerini duyurdu! Ankara, İstanbul, İzmir

19 Şubat 2026 Perşembe gününe ait dini vakitler Diyanet'in resmi imsakiye takvimine göre il il açıklandı. Sahur vakti imsak ezanıyla sona ererken, oruç akşam ezanıyla açılıyor ve teravih namazı yatsı vaktinde eda ediliyor. Türkiye'nin tüm şehirleri için hazırlanan bu listede bulunduğunuz ilin güncel saatlerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.