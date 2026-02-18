İl il Ramazan imsakiyesi 2026: Diyanet iftar, sahur, teravih vakitlerini duyurdu! Ankara, İstanbul, İzmir
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 19 Şubat 2026 tarihli imsakiye verilerine göre Türkiye genelinde 81 ilin sahur, iftar ve teravih vakitleri belli oldu. Oruç başlangıcı ve açılış vakitleri şehir şehir farklılık gösterirken, tüm illerin güncel saatleri tek listede yer alıyor.
19 Şubat 2026 Perşembe gününe ait dini vakitler Diyanet'in resmi imsakiye takvimine göre il il açıklandı. Sahur vakti imsak ezanıyla sona ererken, oruç akşam ezanıyla açılıyor ve teravih namazı yatsı vaktinde eda ediliyor. Türkiye'nin tüm şehirleri için hazırlanan bu listede bulunduğunuz ilin güncel saatlerini karşılaştırmalı olarak görebilirsiniz.
RAMAZAN AYI KAÇ GÜN SÜRÜYOR?
Hicri takvime göre Ramazan ayı, 2026 yılında Miladi takvimde Şubat ortasına denk geliyor. Üç ayların sonuncusu olan mübarek ay 19 Şubat Perşembe günü başlayacak. İlk oruç aynı gün tutulacak ve 29 gün sürecek ibadet dönemi 19 Mart'taki son iftarla tamamlanacak. Ramazan'ın ardından üç gün sürecek Ramazan Bayramı kutlanacak.
İLK TERAVİH BU AKŞAM KILINACAK
Ramazan'ın ilk teravih namazı 18 Şubat Çarşamba akşamı kılınacak. Gece yarısından sonra 19 Şubat'a bağlanan saatlerde ilk sahur yapılacak ve aynı gün akşamında ayın ilk iftarı açılacak.
İL İL RAMAZAN İMSAKİYESİ
ADANA
|Sahur
|İftar
|Teravih
|05:56
|18:29
|19:44
ADIYAMAN
|Sahur
|İftar
|Teravih
|05:44
|18:16
|19:32