Viral Galeri Viral Liste 8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! İşte memurun 2026 ve 2027 zammı

8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! İşte memurun 2026 ve 2027 zammı

2026-2027 yıllarını kapsayan memur maaş zammı için yürütülen toplu sözleşme sürecinde Hakem Heyeti, bugüne kadar dört kez toplanarak kritik kararlar aldı. Kamu işvereninin 2026 yılı için yüzde 11 + yüzde 7, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 şeklinde sunduğu teklifin sendikalar tarafından kabul edilmemesi üzerine süreç Hakem Kurulu'na taşınmıştı. Son toplantının ardından elde edilen bilgilere göre, 2026 yılı için öngörülen yüzde 11 + yüzde 7 oranındaki zam teklifi aynı şekilde kaldı.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:30 Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:04
8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! Memur zammı için yeni teklif geldi!

Milyonlarca memur ve memur emeklisi, maaş zammı sürecine odaklandı. 8. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesi görüşmelerinde hükümet ve sendikalar arasında uzlaşma sağlanamayınca, Kamu İşveren Heyeti'nin başvurusu üzerine kritik karar için Kamu Görevlileri Hakem Kurulu devreye girmişti. Kurulun 4. toplantısıyla birlikte, memurların ve emeklilerin beklediği zam ve yeni haklarla ilgili süreç hız kazandı. Yeni oranlarla birlikte 2026 ve 2027 yıllarında memur maaşlarının ne kadar artacağı, kamu çalışanları tarafından büyük merak konusu oldu.

8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! Memur zammı için yeni teklif geldi!

MEMUR ZAMMINDA SON TARİH 27 AĞUSTOS

22 Ağustos'ta Hakem Heyeti'ne taşınan memur zammı sürecinde şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirildi. Dün sabah saat 10.00'da yapılan oturumun ardından, bugün saat 14.00'te dördüncü görüşme başladı. Elde edilen bilgilere göre, 2026 için zam teklifi değişmedi (yüzde 11+7 olan), 2027 için olan zam teklifi 1 puan artırıldı.

Heyetin en geç 27 Ağustos tarihine kadar kararını açıklaması bekleniyor. Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin olacak ve taraflar için bağlayıcı nitelik taşıyacak. Ayrıca kurulun aldığı karar, toplu sözleşme hükmünde kabul edilerek iki yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek.

8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! Memur zammı için yeni teklif geldi!

Kamu Görevlileri Hakem Kurulunca Alınan Kararlar

23/08/2025 tarihinde başlayan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu süreci aşağıdaki kararlar alınarak 26/08/2025 tarihinde sonuçlandırılmıştır.

1- 8. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde genele ilişkin mali ve sosyal haklara yönelik uzlaşılan 58 madde kabul edilmiştir.
Bu kapsamda; kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen teknik (mühendis, mimar, tekniker teknisyen gibi), sağlık (veteriner hekim, ebe, hemşire gibi), avukatlık hizmetleri sınıflarındaki personelin yanı sıra şef, amir, müdür yardımcısı ve müdür unvanlı personel ile herhangi bir ilave ödemesi bulunmayan yardımcı hizmetler sınıfı ve genel idare hizmetleri sınıfı personelinin mali haklarında önemli iyileştirmeler yapılmıştır.

8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! Memur zammı için yeni teklif geldi!

2- Kamu görevlilerinin genel zam oranı artışı;
2026 yılı birinci dönem için %11, ikinci dönemi için %7
2027 yılı birinci dönem için %5, ikinci dönemi için %4
olarak kabul edilmiştir.

8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! Memur zammı için yeni teklif geldi!

3- Kamu görevlilerinin taban aylıklarının 2026 yılı birinci dönem için 1000 TL artırılması kabul edilmiştir.
Ayrıca Kurulda;
- Genel İdare Hizmetleri ile Yardımcı Hizmetler Sınıfında bulunup ilave ödemeden faydalanmayanlara yönelik artışın 10 puana yükseltilmesi,
- Kamu görevlilerinin yabancı dil tazminatlarının artırılması,
- Koruma ve güvenlik personeline resmi ve dini bayramlarda fazla çalışma ücreti ödenmesi,
- Engelli çocuk aile yardımına ilişkin mevcut oranda artış yapılması,
- Kamu konutlarından yararlanmada kamu görevlisinin engelli olan eşi ve çocukları için süre uzatımı,
kararı alınmıştır.

SON DAKİKA