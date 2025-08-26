8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! İşte memurun 2026 ve 2027 zammı

MEMUR ZAMMINDA SON TARİH 27 AĞUSTOS

22 Ağustos'ta Hakem Heyeti'ne taşınan memur zammı sürecinde şimdiye kadar üç toplantı gerçekleştirildi. Dün sabah saat 10.00'da yapılan oturumun ardından, bugün saat 14.00'te dördüncü görüşme başladı. Elde edilen bilgilere göre, 2026 için zam teklifi değişmedi (yüzde 11+7 olan), 2027 için olan zam teklifi 1 puan artırıldı.

Heyetin en geç 27 Ağustos tarihine kadar kararını açıklaması bekleniyor. Hakem Heyeti'nin vereceği karar kesin olacak ve taraflar için bağlayıcı nitelik taşıyacak. Ayrıca kurulun aldığı karar, toplu sözleşme hükmünde kabul edilerek iki yıl boyunca geçerliliğini sürdürecek.