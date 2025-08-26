8. toplu sözleşme zammı SON DAKİKA! İşte memurun 2026 ve 2027 zammı
2026-2027 yıllarını kapsayan memur maaş zammı için yürütülen toplu sözleşme sürecinde Hakem Heyeti, bugüne kadar dört kez toplanarak kritik kararlar aldı. Kamu işvereninin 2026 yılı için yüzde 11 + yüzde 7, 2027 yılı için ise yüzde 4 + yüzde 4 şeklinde sunduğu teklifin sendikalar tarafından kabul edilmemesi üzerine süreç Hakem Kurulu'na taşınmıştı. Son toplantının ardından elde edilen bilgilere göre, 2026 yılı için öngörülen yüzde 11 + yüzde 7 oranındaki zam teklifi aynı şekilde kaldı.
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 26.08.2025 09:30
Güncelleme Tarihi: 26.08.2025 16:04