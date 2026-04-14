72 kilo vererek herkesi şaşırtmıştı! Esin Gündoğdu takipçilerini uyardı

Giriş Tarihi: 14 Nisan 2026 15:10 ahaber.com.tr Haber Merkezi

"Yeni Gelin" dizisinde canlandırdığı Türkmen karakteriyle gönüllere taht kuran ünlü oyuncu Esin Gündoğdu, 72 kilo vererek bambaka bir görüntüye sahip olmuştu. Ancak ünlü oyuncunun bu başarısı, dolandırıcıların da iştahını kabarttı. Gündoğdu, adının ve fotoğraflarının kullanılarak yapılan sahte ürün reklamlarına karşı takipçilerini sert bir dille uyardı.

'Aşk Yeniden', 'Yeni Gelin', 'Avrupa Yakası' ve 'Vermem Seni Eller' gibi birçok dizide yer alan oyuncu Esin Gündoğdu, 72 kilo vererek adeta bambaşka birine dönüşmüştü. 49 yaşındaki oyuncu, sosyal medyada kendisine yöneltilen acımasız yorumlara ve adına açılan sahte hesaplara karşı sessizliğini bozdu.

DOLANDIRICILARA KARŞI UYARI Gündoğdu'nun başarısını fırsat bilen dolandırıcıların, ünlü oyuncunun fotoğraflarını kullanarak zayıflama ürünleri pazarlamaya çalıştığı ortaya çıktı. Bu duruma tepki gösteren başarılı oyuncu, sevenlerini şu sözlerle uyardı: "Hiçbir ürün kullanmadım. Yapay zekâ ve benim adımı kullanarak ürün satmaya çalışanlar var, dolandırılmayın. Bu tamamen bir aldatmacadır."

DEĞİŞİM BİR GECEDE OLMADI Zayıflama sürecinin kolay olmadığını ve yıllara yayıldığını belirten Gündoğdu, "Hızlı ve hileli" değişim suçlamalarına karşı sitem dolu bir açıklama yaptı. Sürecin kronolojik bir takvimi olduğunu hatırlatan oyuncu, kariyerindeki diziler üzerinden kanıt sundu: "10 yıl önce diyete başladım. O diziye bakarsanız yavaş yavaş zayıfladığımı göreceksiniz. Süreç orada da devam etti. Ben herkesin gözü önünde, sağlıklı beslenerek kilo verdim."

💉 AMELİYAT İTİRAFI Kilo verme yolculuğunda yaşadığı zorlukları dürüstlükle paylaşan Esin Gündoğdu, bir dönem yeniden kilo aldığını ve sonrasında tıbbi müdahaleye başvurduğunu itiraf etti: "Bundan 5 yıl önce bir kayıp yaşadım ve duygusal yeme bozukluğuyla hızla kilo aldım. İşte o zaman RNY Gastrik Bypass (Mide Bypassı) ameliyatı olmaya karar verdim. Bunu hiçbir zaman saklamadım, kimseyi kandırmadım."

Esin Gündoğdu'nun bu içten açıklamaları sosyal medyada büyük destek toplarken, ünlü oyuncu sağlıklı yaşam yolculuğuna kararlılıkla devam ettiğini bir kez daha kanıtlamış oldu.

138 kiloya kadar çıktıktan sonra diyet yapan ve zayıflama ameliyatı olan Esin Gündoğdu, 72 kilo verdiğini açıklamıştı.