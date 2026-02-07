Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar, sağanak ve rüzgar etkili: O illerde kuvvetli yağışa dikkat!

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova.

Çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ADANA °C, 15°C

ANTALYA °C, 18°C

HATAY °C, 13°C

ISPARTA °C, 16°C

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.