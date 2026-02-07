CANLI YAYIN
Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar, sağanak ve rüzgar etkili: O illerde kuvvetli yağışa dikkat!

Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre 7 Şubat'ta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların birçok ilde yerel olarak kuvvetli seyretmesi beklenirken, 12 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Yetkililer; fırtına, çığ riski ve Güneydoğu Anadolu'da görülebilecek toz taşınımına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. İşte bölge bölge hava durumu detayları...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat Cumartesi günü için yayımladığı günlük ve 5 günlük tahmin raporlarında yağışlı sistemin etkisini artıracağını bildirdi. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde yağmur, sağanak ve kar görülecek. Bazı illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.

İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR ETKİLİ

Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Toroslar çevresi, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak. 5 günlük hava durumu raporunda; iç ve doğu bölgelerde kar alanlarının genişlediği görülüyor.

O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT

Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riski bulunuyor.

HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE

Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak yağış ve rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık bazı bölgelerde düşebilecek.

MGM PEŞ PEŞE UYARDI

Rüzgar Sert Esecek

Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde 50-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Açık alanlar ve yüksek kesimlerde dikkatli olunması isteniyor.

Çığ, Don ve Toz Taşınımı Riski

Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda, yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ riski bulunuyor. Güneydoğu Anadolu'da ise yer yer toz taşınımı tahmin ediliyor

12 İLDE SARI KODLU UYARI

Meteoroloji tarafından sarı kodlu uyarı verilen iller şöyle: Antalya, Bingöl, Bitlis, Bursa, Hakkari, Hatay, Mersin, Muş, Tunceli, Van, Şırnak ve Yalova.

HAFTA SONU HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin 5 günlük tahminine göre; hafta sonunda yurt genelinde yağış etkisini sürdürecek. Doğu Anadolu'nun yükseklerinde kar yağışı görülecek. Sıcaklıklarda belirgin bir artış beklenmezken, rüzgar zaman zaman kuvvetlenebilir.

7 ŞUBAT GENEL HAVA DURUMU

MARMARA

Çok bulutlu, doğusunun aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kocaeli, Sakarya, Bursa çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ÇANAKKALE °C, 17°C
  • EDİRNE °C, 14°C
  • İSTANBUL °C, 14°C
  • KOCAELİ °C, 15°C

EGE

Çok bulutlu, güney ve iç kesimlerinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

  • AFYONKARAHİSAR °C, 13°C
  • DENİZLİ °C, 18°C
  • İZMİR °C, 20°C
  • MUĞLA °C, 16°C
AKDENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerinin ise karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı ile Hatay çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • ADANA °C, 15°C
  • ANTALYA °C, 18°C
  • HATAY °C, 13°C
  • ISPARTA °C, 16°C

İÇ ANADOLU

Çok bulutlu ve aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, bölgenin kuzey ve doğusunun yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde görüleceği tahmin ediliyor.

  • ANKARA °C, 11°C
  • ESKİŞEHİR °C, 14°C
  • KONYA °C, 15°C
  • SİVAS °C, 6°C
BATI KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Bolu ve Düzce çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

  • BOLU °C, 12°C
  • DÜZCE °C, 13°C
  • SİNOP °C, 16°C
  • ZONGULDAK °C, 13°C

ORTA VE DOĞU KARADENİZ

Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, kıyılarda yağmur ve sağanak, iç kesimlerinin yükseklerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Rüzgârın, iç kesimlerde güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • AMASYA °C, 11°C
  • ARTVİN °C, 13°C
  • SAMSUN °C, 15°C
  • TRABZON °C, 19°C
DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve karla karışık yağmurlu doğusu ile yüksek kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.

  • ERZURUM °C, 3°C
  • KARS °C, 0°C
  • MALATYA °C, 7°C
  • VAN °C, 5°C

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Siirt çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölge genelinde yer yer toz taşınımı bekleniyor.

  • DİYARBAKIR °C, 8°C
  • GAZİANTEP °C, 9°C
  • SİİRT °C, 8°C
  • ŞANLIURFA °C, 10°C
