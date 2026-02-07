Hafta sonu hava nasıl olacak? Kar, sağanak ve rüzgar etkili: O illerde kuvvetli yağışa dikkat!
Meteoroloji'nin değerlendirmelerine göre 7 Şubat'ta yurt genelinde yağışlı hava etkili olacak. Yağışların birçok ilde yerel olarak kuvvetli seyretmesi beklenirken, 12 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı. Yetkililer; fırtına, çığ riski ve Güneydoğu Anadolu'da görülebilecek toz taşınımına karşı tedbirli olunması gerektiğini bildirdi. İşte bölge bölge hava durumu detayları...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 7 Şubat Cumartesi günü için yayımladığı günlük ve 5 günlük tahmin raporlarında yağışlı sistemin etkisini artıracağını bildirdi. Marmara'nın batısı ve Kuzey Ege kıyıları dışında kalan bölgelerde yağmur, sağanak ve kar görülecek. Bazı illerde yağışların kuvvetli olması bekleniyor.
İÇ VE DOĞU KESİMLERDE KAR ETKİLİ
Genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görülecek yağışlar; Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Toroslar çevresi, Bolu, Sivas, Niğde ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde etkili olacak. 5 günlük hava durumu raporunda; iç ve doğu bölgelerde kar alanlarının genişlediği görülüyor.
O İLLERDE KUVVETLİ YAĞIŞA DİKKAT
Antalya'nın doğusu, Mersin'in batısı, Hatay, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Bilecik, Bolu, Düzce, Tunceli, Bingöl, Muş, Bitlis, Şırnak, Hakkari ve Siirt çevrelerinde yerel olarak kuvvetli yağış bekleniyor. Bu bölgelerde ani sel, su baskını ve ulaşımda aksamalar riski bulunuyor.
HAVA SICAKLIKLARI MEVSİM NORMALLERİ ÜZERİNDE
Meteoroloji verilerine göre sıcaklıklar ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Ancak yağış ve rüzgarla birlikte hissedilen sıcaklık bazı bölgelerde düşebilecek.
MGM PEŞ PEŞE UYARDI
Rüzgar Sert Esecek
Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde rüzgarın güneyli yönlerden kuvvetli, yer yer kısa süreli fırtına şeklinde 50-70 km/saat hızla esmesi öngörülüyor. Açık alanlar ve yüksek kesimlerde dikkatli olunması isteniyor.