7 bin 605 aile ev sahibi oldu! TOKİ kuraları Eskişehir ve Karaman’da tamamlandı
Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut programında Eskişehir ve Karaman'da asil ve yedek hak sahipleri kura ile belirlendi. Eskişehir ve Karaman'da kuralar tamamlandı. İsimler noter denetiminde açıklandı, vatandaşlar çekilişleri salondan ya da çevrim içi takip etti.
ESKİŞEHİR'DE KURA HEYECANI SONA ERDİ
Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilen konutlar için Eskişehir'de 6 bin 55 konutun hak sahipliği kurası tamamlandı. Çekilişte isimler kura yöntemiyle belirlenerek sistem üzerinden ilan edildi. Noter denetiminde yürütülen süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alındı.
ESKİŞEHİR KURASI TEKRAR İZLE
📍ESKİŞEHİR KONUT DAĞILIMI
|İlçe
|Konut Sayısı
|Merkez (Odunpazarı – Tepebaşı)
|5.080
|Alpu
|60
|Beylikova
|50
|Çifteler
|80
|Günyüzü
|80
|Han
|35
|İnönü
|200
|Mahmudiye
|80
|Mihalgazi
|34
|Mihalıççık
|77
|Sarıcakaya
|79
KARAMAN'DA KURA TAMAMLANDI
KARAMAN KURASI TEKRAR İZLE
📍KARAMAN'DA KONUT DAĞILIMI
|İlçe
|Konut Sayısı
|Karaman Merkez
|1.000
|Akçaşehir
|30
|Sudurağı
|142
|Ayrancı
|94
|Başyayla
|20
|Ermenek
|100
|Güneyyurt
|47
|Sarıveliler
|47