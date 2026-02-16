7 bin 605 aile ev sahibi oldu! TOKİ kuraları Eskişehir ve Karaman’da tamamlandı

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü sosyal konut programında, Eskişehir ve Karaman'da asil ve yedek hak sahipleri kura yöntemiyle belirlendi. Eskişehir ve Karaman'da gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı, kuralar bitti. İsimler noter denetimi altında sistem üzerinden tek tek açıklanarak resmi kayıt altına alındı.