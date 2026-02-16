CANLI YAYIN
7 bin 605 aile ev sahibi oldu! TOKİ kuraları Eskişehir ve Karaman’da tamamlandı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın sosyal konut programında Eskişehir ve Karaman'da asil ve yedek hak sahipleri kura ile belirlendi. Eskişehir ve Karaman'da kuralar tamamlandı. İsimler noter denetiminde açıklandı, vatandaşlar çekilişleri salondan ya da çevrim içi takip etti.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı'nın yürüttüğü sosyal konut programında, Eskişehir ve Karaman'da asil ve yedek hak sahipleri kura yöntemiyle belirlendi. Eskişehir ve Karaman'da gerçekleştirilen kura çekimleri tamamlandı, kuralar bitti. İsimler noter denetimi altında sistem üzerinden tek tek açıklanarak resmi kayıt altına alındı.

ESKİŞEHİR'DE KURA HEYECANI SONA ERDİ

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında inşa edilen konutlar için Eskişehir'de 6 bin 55 konutun hak sahipliği kurası tamamlandı. Çekilişte isimler kura yöntemiyle belirlenerek sistem üzerinden ilan edildi. Noter denetiminde yürütülen süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alındı.

ESKİŞEHİR KURASI TEKRAR İZLE

📍ESKİŞEHİR KONUT DAĞILIMI

İlçe Konut Sayısı
Merkez (Odunpazarı – Tepebaşı) 5.080
Alpu 60
Beylikova 50
Çifteler 80
Günyüzü 80
Han 35
İnönü 200
Mahmudiye 80
Mihalgazi 34
Mihalıççık 77
Sarıcakaya 79
KARAMAN'DA KURA TAMAMLANDI

Yüzyılın Konut Projesi kapsamında Karaman'da 1550 konut için hak sahipliği kura çekilişi tamamlandı. İsimler kura yöntemiyle belirlenerek sistem üzerinden ilan edildi. Noter denetiminde yürütülen süreçte sonuçlar resmi kayıt altına alındı.

KARAMAN KURASI TEKRAR İZLE

📍KARAMAN'DA KONUT DAĞILIMI

İlçe Konut Sayısı
Karaman Merkez 1.000
Akçaşehir 30
Sudurağı 142
Ayrancı 94
Başyayla 20
Ermenek 100
Güneyyurt 47
Sarıveliler 47
SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK?

16 Şubat'taki kura çekilişlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipliği listesi TOKİ ve e-Devlet üzerinden erişime açılacak. Başvuru sahipleri sonuçları toki.gov.tr ve turkiye.gov.tr adreslerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek.

ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

