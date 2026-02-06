6 Şubat'ın yası hiç geçmeyecek! Ünlüler asrın felaketini unutmadı
Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde acımız bir kez daha tazelendi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan ve 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği "asrın felaketi", ülke genelinde anma mesajlarıyla hatırlandı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim de bu anlamlı günde sessiz kalmadı.
Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor. Aradan geçen zamana rağmen acı hala ilk günkü tazeliğini koruyor.
ÜNLÜ İSİMLER DEPREMİ UNUTMADI
Başta depremden ağır şekilde etkilenen 11 ilde olmak üzere tüm Türkiye, yaşanan büyük kaybın yasını tutuyor. Sanat dünyasının birçok ünlü ismi de sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.
Müge Anlı
Esra Erol
Hülya Avşar