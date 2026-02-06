CANLI YAYIN
6 Şubat'ın yası hiç geçmeyecek! Ünlüler asrın felaketini unutmadı

Türkiye'yi yasa boğan 6 Şubat 2023 depremlerinin üçüncü yıl dönümünde acımız bir kez daha tazelendi. 11 ilde büyük yıkıma neden olan ve 53 binden fazla vatandaşın hayatını kaybettiği "asrın felaketi", ülke genelinde anma mesajlarıyla hatırlandı. Sanat dünyasından birçok ünlü isim de bu anlamlı günde sessiz kalmadı.

Türkiye, asrın felaketi olarak nitelendirilen 6 Şubat Kahramanmaraş depremlerinin üçüncü yıl dönümünde hayatını kaybedenleri anıyor. Aradan geçen zamana rağmen acı hala ilk günkü tazeliğini koruyor.

ÜNLÜ İSİMLER DEPREMİ UNUTMADI

Başta depremden ağır şekilde etkilenen 11 ilde olmak üzere tüm Türkiye, yaşanan büyük kaybın yasını tutuyor. Sanat dünyasının birçok ünlü ismi de sosyal medya hesaplarından duygusal paylaşımlar yaptı.

Müge Anlı

Esra Erol

Hülya Avşar

İbrahim Tatlıses

Alişan

Burcu Kara

Aşkın Nur Yengi

Serdar Ortaç

Muazzez Ersoy

İsmail Hacıoğlu

Sibel Can

Soner Sarıkabadayı

