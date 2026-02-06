CANLI YAYIN
6 Şubat depreminde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın son sözleri unutulmadı

ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye, 6 Şubat 2023'te Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerin acısını 3. yılında da derinden hissediyor. Depremin en ağır yıkımı yaşattığı illerden biri olan Hatay'da, sosyal medyada yemek videolarıyla tanınan fenomen Taha Duymaz da enkaz altında kalarak yaşamını yitirmişti. Felaketin yıl dönümünde, Duymaz'ın son sözleri yeniden gündeme geldi.

Türkiye'yi derinden sarsan 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş merkezli depremlerin bugün 3. yıl dönümü. Saat 04.17'de meydana gelen ve "asrın felaketi" olarak hafızalara kazınan 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler, 11 ilde büyük yıkıma yol açmış, on binlerce vatandaşımız hayatını kaybetmişti.

Aradan geçen üç yıla rağmen acı dinmedi. Depremde yaşamını yitirenler bugün ülkenin dört bir yanında düzenlenen anma programlarıyla, dualarla ve saygı duruşlarıyla anılıyor.

Acının hâlâ ilk günkü tazeliğini koruduğu felakette yaşamını yitiren isimlerden biri de sosyal medya fenomeni Taha Duymaz olmuştu.

DEPREME HALASININ EVİNDE YAKALANDI

Yokluk içindeki mutfağından paylaştığı samimi yemek videolarıyla tanınan Taha Duymaz, kısa sürede milyonların sevgisini kazanmıştı. Zamanla hem kendisini hem de yaptığı yemekleri geliştiren genç fenomen, yeni bir başarı hikâyesinin eşiğindeyken depreme Hatay'da halasının evinde yakalanmış ve 2 kardeşiyle birlikte enkaz altında kalarak 19 yaşında hayatını kaybetmişti.

Geride ise eşyaları ve gözyaşlarıyla baş başa kalan ailesi kalmıştı. Taha'nın annesi Meryem Duymaz, oğlunun yarım kalan hayalini yaşatmak için onun işini devralmıştı.

SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Asrın felaketinin üçüncü yılında Taha Duymaz'ın vefatından önce çektiği bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Genç yaşta hayata veda eden Duymaz'ın, "Gelecekteki planların ne?" sorusuna verdiği yanıtlar, izleyenlerin yüreğini bir kez daha dağladı.

"AZ YAŞAYACAĞIMI DÜŞÜNÜYORUM"

"Ben geleceği görmüyorum, yarına kadar kalır mıyım bilmiyorum. Az yaşayacağımı düşünüyorum, geleceğe dair planlar kurmak istemiyorum" diyen Duymaz, hayal kurması gerekseydi ailesine bakmaya devam etmeyi isteyeceğini söylemişti.

"HEPİMİZİN ÖMRÜ KELEBEK GİBİ"

Taha Duymaz, aynı videoda hayat felsefesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Hayat benim hayatım. Bir gün ölüp gideceğim, ne zaman öleceğim belli değil. Belki 19, belki 20, belki 25 yaşında… Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. İnsanların hayatına karışmaktan vazgeçsinler."

