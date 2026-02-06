6 Şubat depreminde yaşamını yitiren Taha Duymaz'ın son sözleri unutulmadı

Asrın felaketinin üçüncü yılında Taha Duymaz'ın vefatından önce çektiği bir video sosyal medyada yeniden gündem oldu. Genç yaşta hayata veda eden Duymaz'ın, "Gelecekteki planların ne?" sorusuna verdiği yanıtlar, izleyenlerin yüreğini bir kez daha dağladı.

"HEPİMİZİN ÖMRÜ KELEBEK GİBİ"

Taha Duymaz, aynı videoda hayat felsefesini şu sözlerle anlatmıştı:

"Hayat benim hayatım. Bir gün ölüp gideceğim, ne zaman öleceğim belli değil. Belki 19, belki 20, belki 25 yaşında… Hepimizin ömrü kelebek gibi, gelip geçiyor. Kim nasıl mutluysa öyle yaşasın. İnsanların hayatına karışmaktan vazgeçsinler."