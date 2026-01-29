50,5 derece sıcaklık, 280 cm kar! 2025’in illere göre hava raporu ortaya çıktı

Türkiye'de 2025 yılı hava durumu rekorlarla geçti. Meteoroloji verilerine göre yılın en sıcak günü 50,5 derece, en soğuk günü ise eksi 35,1 derece olarak ölçüldü. Rüzgar hızı saatte 176,4 kilometreye, kar kalınlığı 280 santimetreye ulaşırken, veriler 2025'in meteorolojik açıdan sıra dışı bir yıl olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'nin 2025 yılına damga vuran hava olayları tek tek kayda geçti. Meteoroloji verilerinden derlenen tabloda, yıl boyunca yaşanan rekor sıcaklıkları, dondurucu soğukları, şiddetli rüzgarları ve ekstrem yağışları gözler önüne serdi. İşte 2025'in "en"leriyle Türkiye'nin hava karnesi...

2025'TE HAVA OLAYLARI REKOR KIRDI 2025 yılı, Türkiye genelinde meteorolojik açıdan unutulmayacak rekorlara sahne oldu. Yıl boyunca farklı bölgelerde ölçülen ekstrem değerler, iklimdeki sert dalgalanmaları bir kez daha ortaya koydu.

🔴Yılın en yüksek rüzgar hızı, 13 Şubat 2025'te Bayburt'taki Kop Kayak Merkezi'nde kaydedildi. Saatte 176,4 kilometreye ulaşan rüzgâr, yılın en şiddetli fırtınası olarak kayıtlara geçti.

🔴Kar kalınlığında zirve ise Doğu Karadeniz'de görüldü. 21 Mart 2025'te, Rize'nin Ovit–İkizdere bölgesinde kar kalınlığı 280 santimetreye ulaşarak 2025'in en yüksek değeri oldu.