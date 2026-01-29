50,5 derece sıcaklık, 280 cm kar! 2025’in illere göre hava raporu ortaya çıktı

CANLI YAYIN
Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Türkiye'de 2025 yılı hava durumu rekorlarla geçti. Meteoroloji verilerine göre yılın en sıcak günü 50,5 derece, en soğuk günü ise eksi 35,1 derece olarak ölçüldü. Rüzgar hızı saatte 176,4 kilometreye, kar kalınlığı 280 santimetreye ulaşırken, veriler 2025'in meteorolojik açıdan sıra dışı bir yıl olduğunu ortaya koydu.

Türkiye'nin 2025 yılına damga vuran hava olayları tek tek kayda geçti. Meteoroloji verilerinden derlenen tabloda, yıl boyunca yaşanan rekor sıcaklıkları, dondurucu soğukları, şiddetli rüzgarları ve ekstrem yağışları gözler önüne serdi. İşte 2025'in "en"leriyle Türkiye'nin hava karnesi...

2025'TE HAVA OLAYLARI REKOR KIRDI

2025 yılı, Türkiye genelinde meteorolojik açıdan unutulmayacak rekorlara sahne oldu. Yıl boyunca farklı bölgelerde ölçülen ekstrem değerler, iklimdeki sert dalgalanmaları bir kez daha ortaya koydu.

🔴Yılın en yüksek rüzgar hızı, 13 Şubat 2025'te Bayburt'taki Kop Kayak Merkezi'nde kaydedildi. Saatte 176,4 kilometreye ulaşan rüzgâr, yılın en şiddetli fırtınası olarak kayıtlara geçti.

🔴Kar kalınlığında zirve ise Doğu Karadeniz'de görüldü. 21 Mart 2025'te, Rize'nin Ovit–İkizdere bölgesinde kar kalınlığı 280 santimetreye ulaşarak 2025'in en yüksek değeri oldu.

DENİZLERDE DE SICAKLIK FARKI DİKKAT ÇEKTİ

🔴2 Şubat 2025'te, Artvin'deki Arhavi Balıkçı Barınağı Tali Mendirek Feneri'nde deniz suyu sıcaklığı 6,1 derece ile yılın en düşük seviyesine indi.

🔴Buna karşılık, 24 Temmuz 2025'te Antalya'daki Yeni Liman Ana Mendirek Feneri'nde deniz suyu sıcaklığı 32,2 derece olarak ölçüldü.

🔴Yağışta rekor, Ekim ayında geldi. 23 Ekim 2025'te, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesindeki Gökçeada Havalimanı'nda metrekareye 167 kilogram yağış düşerek yılın en yağışlı günü yaşandı.

🔴Sıcaklık rekoru ise Güneydoğu'da kırıldı. 25 Temmuz 2025'te, Şırnak'ın Silopi ilçesinde hava sıcaklığı 50,5 dereceye çıkarak yılın en sıcak günü olarak kayıtlara geçti.

🔴Soğukta zirve Doğu Anadolu'nun oldu. 25 Şubat 2025'te, Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Selahaddin Eyyübi Havalimanı'nda sıcaklık eksi 35,1 derece ölçüldü ve yılın en soğuk günü yaşandı.

