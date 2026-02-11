500 bin sosyal konutta Çankırı etabı tamamlandı: 1.753 konutun hak sahipleri belli oldu

TOKİ'nin 500 bin sosyal konut projesi kapsamında Çankırı'da inşa edilen 1.753 konut için kura çekimi tamamlandı. Saat 11.00'de noter huzurunda gerçekleştirilen çekilişle asil ve yedek hak sahipleri belirlendi. Sonuçlar resmi kanallar üzerinden erişime açıldı.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından yürütülen sosyal konut programında Çankırı etabı sonuçlandı. Çankırı Valiliği Sosyal Tesis Toplantı Salonu'nda yapılan kura çekimiyle 1.753 konutun yeni sahipleri tek tek açıklandı. Başvuru yapan vatandaşlar süreci hem salondan hem de canlı yayın aracılığıyla takip etti. Kura sonrası oluşan asil ve yedek listeler TOKİ'nin resmi internet sitesinde yayımlanacak.

ÇANKIRI'DA 1.753 KONUT SAHİPLERİNİ BULDU Noter gözetiminde gerçekleştirilen çekilişle birlikte Çankırı'daki sosyal konutların hak sahipleri kesinleşti. Kura sonuçlarına göre konut almaya hak kazanan vatandaşlar, sözleşme ve teslim sürecine ilişkin bilgilere resmi duyurular üzerinden ulaşabilecek. Proje kapsamında inşa edilen konutlar, etaplar halinde hak sahiplerine teslim edilecek. ÇANKIRI KURASI TEKRAR İZLE

ÇANKIRI'DA SOSYAL KONUT DAĞILIMI NASIL OLACAK? Çankırı genelinde yürütülen sosyal konut çalışmasında merkez ve ilçelere göre planlanan daire sayıları açıklandı. İl merkezi başta olmak üzere Atkaracalar'dan Ilgaz'a, Şabanözü'nden Yapraklı'ya kadar birçok ilçede farklı kontenjanlarla dağılım yapılacak. İşte ilçe bazında konut sayıları: İLİ İLÇE KONUT SAYISI ÇANKIRI MERKEZ 650 ÇANKIRI ATKARACALAR 50 ÇANKIRI BAYRAMÖREN 33 ÇANKIRI ÇERKEŞ 100 ÇANKIRI ELDİVAN 120 ÇANKIRI ILGAZ 120 ÇANKIRI KIZILIRMAK 50 ÇANKIRI KORGUN 63 ÇANKIRI KURŞUNLU 100 ÇANKIRI ORTA 100 ÇANKIRI ORTA 94 ÇANKIRI ORTA 63 ÇANKIRI ORTA 50 ÇANKIRI ŞABANÖZÜ 110 ÇANKIRI YAPRAKLI 50

SONUÇLAR NEREDEN ÖĞRENİLECEK? Kura tamamlandıktan sonra hak sahipliği listesi dijital ortamda erişime açılacak. Başvuru sahipleri sonuçları TOKİ'nin resmi internet sitesi ve e-Devlet Kapısı üzerinden T.C. kimlik numaralarıyla sorgulayabilecek. 📍 TOKİ Resmi Web Sitesi: toki.gov.tr 📍 e-Devlet Kapısı: turkiye.gov.tr ASİL VE YEDEK İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI