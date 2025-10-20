5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL
Milyonlarca çalışanın gözü yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 21 Ekim'de işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak olan komisyon, milyonlarca vatandaşın maaşını doğrudan etkileyecek zam sürecini resmen başlatacak. Yeni asgari ücret için masada 5 farklı zam senaryosu konuşuluyor. Gözler şimdi 2025 yılında geçerli olacak rakamı belirleyecek kritik görüşmelere çevrildi.
20.10.2025
20.10.2025