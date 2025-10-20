5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL

KOMİSYON 15 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilciden oluşan 15 kişilik bir yapıdan meydana geliyor. Komisyonda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil ediyor.