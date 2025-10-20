Viral Galeri Viral Liste 5 formüllü zam belirlendi: Asgari ücretliye yeni maaş hesaplandı! Net+brüt tablosuyla en az 28.403 TL

Milyonlarca çalışanın gözü yeniden Asgari Ücret Tespit Komisyonu'na çevrildi. 21 Ekim'de işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinin katılımıyla toplanacak olan komisyon, milyonlarca vatandaşın maaşını doğrudan etkileyecek zam sürecini resmen başlatacak. Yeni asgari ücret için masada 5 farklı zam senaryosu konuşuluyor. Gözler şimdi 2025 yılında geçerli olacak rakamı belirleyecek kritik görüşmelere çevrildi.

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 20.10.2025 08:16 Güncelleme Tarihi: 20.10.2025 08:50
Toplantı, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde yapılacak. Taraflar, aralık ayında başlayacak yeni dönem asgari ücret görüşmeleri öncesinde komisyonun yapısı, çalışma takvimi ve değerlendirme kriterleri üzerinde fikir alışverişinde bulunacak.

KOMİSYON 15 ÜYEDEN OLUŞUYOR

Yasaya göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, işçi, işveren ve hükümet kanadından beşer temsilciden oluşan 15 kişilik bir yapıdan meydana geliyor. Komisyonda işçi kesimini Türk-İş, işveren kesimini TİSK, hükümeti ise Çalışma Bakanlığı temsil ediyor.

Halihazırda bir işçi için brüt asgari ücret 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintilerin ardından net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre, yeni asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon oranı en güçlü belirleyici olacak. Orta Vadeli Program'da 2025 yılı sonu için yüzde 28,5 enflasyon beklentisi öne çıkıyor. Bu oran, komisyonda masaya yatırılacak artış senaryoları için referans niteliğinde olacak.

ENFLASYON BELİRLEYİCİ ROLDE

Enflasyonun gidişatına ve ekonomik verilerdeki gelişmelere bağlı olarak komisyonun önünde beş farklı artış senaryosu bulunuyor. Aşağıda olası artış oranlarına göre yeni brüt ve net asgari ücret hesaplamaları yer alıyor:

