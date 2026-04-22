43 yaşında zirvede! Anne Hathaway'den dikkat çeken güzellik yorumu

Giriş Tarihi: 22 Nisan 2026 09:40

Son dönemde estetik iddialarıyla gündeme gelen ancak bu söylentileri net bir dille reddeden Oscar ödüllü oyuncu Anne Hathaway, güzelliğiyle bir kez daha zirveye çıktı. Ünlü yıldız, People dergisi tarafından "Dünyanın En Güzel Kadını" olarak ilan edildi.

Oscar'lı oyuncu Anne Hathaway, People dergisi tarafından bu yıl "Dünyanın En Güzel Kadını" seçildi. Hathaway'den önce bu ünvanı alan isimler arasında Michelle Pfeiffer, Julia Roberts ve Jennifer Aniston gibi Hollywood yıldızları vardı.

43 yaşındaki ünlü isim, derginin mayıs sayısına kapak olurken hem kariyeri hem de özel hayatına dair samimi açıklamalarda bulundu.

ESTETİK İDDİALARINI YALANLADI Son günlerde hakkında ortaya atılan estetik iddialarıyla gündeme gelen Hathaway, bu söylentileri net bir dille yalanladı. Oyuncu, güzellik anlayışını ise dikkat çeken sözlerle anlattı: "Güzelliğin ne olduğunu nasıl tanımladığı sorulduğunda, bir film yapımcısı bana şöyle demişti: Güzellik, içinde gerçeği barındırdığı sürece çirkinliği de içerebilir. Bu yüzden benim için güzellik her zaman bu çizgide yer alır "

The Devil Wears Prada ile geniş kitlelerce tanınan ve kariyerinde hızla yükselen Hathaway, Les Miserables filmindeki performansıyla 2013 yılında Oscar kazanmıştı.

EVLİ MUTLU ÇOCUKLU Başarılı oyuncu, yıllardır birlikte çalıştığı eğitmeni Monique Eastwood ile düzenli egzersiz yaptığını belirterek formunun sırrını da paylaştı. 2012 yılından bu yana Adam Schulman ile evli olan Hathaway, iki çocuk annesi.

