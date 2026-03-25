İstanbul ve Ankara dahil 42 ilde arsa satışı başlıyor: Peşin alana yüzde 20 indirim

Giriş Tarihi: 25 Mart 2026 12:16 ahaber.com.tr Haber Merkezi

42 ilde 390 muhtelif arsa için açık artırma düzenlenecek. Başvurular müzayededen 1 iş günü önce sona erecek. Açık artırma ile yapılacak satışlarda şartlar belli oldu. İhaleye katılım için teminat bedellerinin yatırılması gerekiyor. İşte illere göre açık artırma tarihleri, ödeme planları ve detaylar…

Kentsel Dönüşüm Başkanlığı'nın 2-3 Nisan 2026 tarihlerinde gerçekleştireceği arsa satışları için detaylar belli oldu. Açık artırmaya katılmak isteyenler, ilgilendikleri her taşınmaz için belirlenen teminat bedelini önceden yatırarak ihaleye dahil olacak. Müzayedeler hem fiziki ortamda hem de internet üzerinden gerçekleştirilecek. Satışlarda taşınmaz bedelinin yüzde 25'i peşin alınırken, kalan tutar 24 ay vadeyle ödenebilecek. Bedelin tamamını peşin ödemeyi tercih eden alıcılara ise toplam satış fiyatı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.

AÇIK ARTIRMA TARİHLERİ NE ZAMAN? Kentsel Dönüşüm Başkanlığı koordinasyonunda yapılacak satışlar 2-3 Nisan 2026 saat 10.30'da iki ayrı oturumla gerçekleşecek. Arsalar, İstanbul Küçükçekmece'de bulunan TOKİ Hizmet Binası Konferans Salonu ile Ankara Macunköy'deki İLBANK sosyal tesislerinde düzenlenecek açık artırmalarla satışa çıkarılacak. Süreç hem fiziki hem online yürütülecek. İnternetten katılım başvuruları, müzayededen 1 iş günü öncesinde kapanıyor.

İLLERE GÖRE AÇIK ARTIRMA TAKVİMİ LOT Aralığı Tarih Saat İller LOT 001-206 2 Nisan 2026 Perşembe 10:30 Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Bursa, Çanakkale, Diyarbakır, Edirne, Isparta, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Muğla, Osmaniye, Sakarya, Tekirdağ, Yalova LOT 207-390 3 Nisan 2026 Cuma 10:30 Ağrı, Ankara, Batman, Düzce, Elazığ, Eskişehir, Giresun, Karabük, Karaman, Kars, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Mardin, Muş, Samsun, Sinop, Şanlıurfa, Şırnak, Van, Yozgat

PEŞİN ALIMLARDA YÜZDE 20 İNDİRİM UYGULANACAK Satışa sunulan ve KDV'den muaf olan taşınmazlar, yüzde 25 peşinat ödenerek satın alınabilecek. Kalan bedel ise 24 ay vade ile taksitlendirilecek. Ödemesini peşin olarak yapmak isteyen alıcılara, toplam satış tutarı üzerinden yüzde 20 indirim uygulanacak.