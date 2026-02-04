4 Şubat ne günü? Dünya Kanser Günü anlam ve önemi nedir?

Giriş Tarihi: 04 Şubat 2026 14:48 ahaber.com.tr Haber Merkezi PAYLAŞ ABONE OL YAZI

4 Şubat, kanser konusunda farkındalık oluşturmak, erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve önlenebilir kanser vakalarını azaltmak amacıyla ilan edilen Dünya Kanser Günü olarak anılmaktadır. Bilimsel veriler, kanserin önemli bir bölümünün risk faktörlerinden kaçınma ve erken tanı ile önlenebileceğini ortaya koyarken, bu özel gün toplumları hem bireysel hem kurumsal düzeyde mücadeleye teşvik etmeyi amaçlamaktadır.

Her yıl 4 Şubat'ta anılan Dünya Kanser Günü, kanser konusunda toplumsal bilinci artırmayı, hastalıkla mücadelede eğitim ve farkındalık çalışmalarını güçlendirmeyi ve hem bireyleri hem de devletleri harekete geçirmeyi amaçlayan küresel bir farkındalık günüdür.

Bu özel günün temel hedefi, önlenebilir kanser vakalarına bağlı milyonlarca ölümün önüne geçilmesine katkı sağlamaktır. Dünya Kanser Günü yalnızca bir günle sınırlı kalmayan, yıl boyunca sürecek eylem ve bilinçlendirme çalışmalarının başlangıcı olarak kabul edilmektedir.

KANSER RİSKİNİ ARTIRAN TEMEL FAKTÖRLER Bilimsel veriler, kanser vakalarının önemli bir bölümünün yaşam tarzı ve çevresel faktörlerle bağlantılı olduğunu göstermektedir. Tütün kullanımı, fazla kilo ve obezite, meyve-sebze tüketiminin yetersiz olması, fiziksel aktivite eksikliği ve alkol kullanımı başlıca risk faktörleri arasında yer almaktadır.

Günümüzde kanser vakalarının yaklaşık üçte birinin, risk faktörlerinden uzak durulması ve bilimsel olarak kanıtlanmış korunma yöntemlerinin uygulanmasıyla önlenebileceği bilinmektedir. Ayrıca erken tanı ve doğru tedavi ile birçok kanser türünde iyileşme ihtimalinin yüksek olduğu da vurgulanmaktadır.