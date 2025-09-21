4 il için turuncu alarm: Sel ve taşkın tehlikesi kapıda! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Yeni hafta güneşli ama fırtına geliyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.
