Viral Galeri Viral Liste 4 il için turuncu alarm: Sel ve taşkın tehlikesi kapıda! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Yeni hafta güneşli ama fırtına geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son tahminlerine göre ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinde parçalı bulutlu hava hakim olurken, Doğu Karadeniz kıyıları ile Orta Karadeniz'in bazı illerinde gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Özellikle Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illerinde aşırı yağışlara karşı dikkatli olunması gerekiyor.

Giriş Tarihi: 21.09.2025 09:20 Güncelleme Tarihi: 21.09.2025 09:33
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkemizin kuzey ve doğu kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu bir hava yaşayacak. Özellikle Orta Karadeniz kıyıları ile Tokat ve Sinop, Doğu Karadeniz'in tamamı ve Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğu bölgelerinde aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar bekleniyor. Diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık olacak.

DOĞU KARADENİZ'DE SEL VE HEYELAN
HAVA SICAKLIĞI: BÖLGESEL FARKLILIKLAR

Hava sıcaklıklarında bölgesel farklılıklar öne çıkıyor:

Batı bölgelerde sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredecek.

İç kesimlerde sıcaklıklar normaller civarında olacak.

Doğu bölgelerinde ise sıcaklıklar mevsim normallerinin 1-3 derece altında olacak.

RÜZGAR: KUVVETLİ VE DİKKAT GEREKTİREN ETKİLER

Rüzgar genellikle kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esecek. Ancak bazı bölgelerde kuvvetli rüzgar bekleniyor:

🌂Marmara, Kuzey Ege ve Batı Karadeniz kıyıları

🌂Doğu Akdeniz'in iç kesimleri

🌂Doğu Anadolu'nun güney ve batısı

🌂Güneydoğu Anadolu

Rüzgar hızının 40-60 km/saat arasında olacağı tahmin ediliyor. Bu nedenle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbirli olunması gerekiyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: TURUNCU KODLU İLLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), özellikle Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illeri için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle sel, taşkın ve toprak kaymaları meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda bu illerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AFAD ve ilgili kurumlar, bölgedeki müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda:

⚫2 bin 614 personel

⚫984 araç

ile çalışmalar yürütülüyor. Müdahale ekipleri, sel ve su baskınlarının etkilerini azaltmak, kapanan yolları açmak ve enerji kesintilerini gidermek için sahada aktif olarak görev yapıyor.

YETKİLİLERİN BÖLGEDEKİ ÇALIŞMALARI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan ve AFAD Daire Başkanları Rize'ye giderek sahada incelemelerde bulundu. Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, milletvekilleri ve belediye başkanlarıyla birlikte selden etkilenen alanlarda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

