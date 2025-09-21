4 il için turuncu alarm: Sel ve taşkın tehlikesi kapıda! İstanbul, İzmir, Balıkesir... Yeni hafta güneşli ama fırtına geliyor

KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: TURUNCU KODLU İLLER

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), özellikle Rize, Giresun, Trabzon ve Artvin illeri için turuncu kodlu gök gürültülü sağanak uyarısı yaptı. Bölgede iki gündür devam eden aşırı yağışlar nedeniyle sel, taşkın ve toprak kaymaları meydana geldi. AFAD tarafından yapılan açıklamada, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan veriler doğrultusunda bu illerde olası olumsuzluklara karşı dikkatli olunması istendi.

AFAD ve ilgili kurumlar, bölgedeki müdahale çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda:

⚫2 bin 614 personel

⚫984 araç

ile çalışmalar yürütülüyor. Müdahale ekipleri, sel ve su baskınlarının etkilerini azaltmak, kapanan yolları açmak ve enerji kesintilerini gidermek için sahada aktif olarak görev yapıyor.