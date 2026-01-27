4 ayda 20 kilo veren Bergüzar Korel: "Benim emeğimle oldu"

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, verdiği kilolarla adından söz ettirmeye devam ediyor. "Zayıflama iğnesi" kullandığı yönündeki iddiaları reddeden Korel, kilo verme sürecini "Disiplin, spor ve doğru beslenme" sözleriyle özetledi.

"Binbir Gece", "Karadayı" ve "Vatanım Sensin" gibi başarılı projelerde rol alan Bergüzar Korel, kariyerinin yanı sıra gözlerden uzak tuttuğu mutlu aile hayatıyla da dikkat çekiyor...

SEBEBİ ZAYIFLAMA İĞNESİ Mİ? 2009 yılında meslektaşı Halit Ergenç ile evlenen ve üç çocuk annesi olan Korel, son dönemde verdiği kilolar sonrası yaşadığı değişimle adından söz ettiriyor. Bu hızlı değişim ise zayıflama sürecinde iğne kullanıldığı iddialarını gündeme getirdi.

Korel ise bu söylentilere karşı sessizliğini bozdu ve gerçeği açıkladı.

DİSİPLİN, SPOR VE BESLENME 4 ayda 20 kilo verdiği öğrenilen Korel, "zayıflama iğnesi" iddialarına şu ifadelerle yanıt verdi: "Hayatım boyunca çok kilo alıp verdim ama ilk kez 4 aydır disiplinle, ful beslenme ve antrenman programıyla böyle bir değişim yaşadım. Spor hocalarımın, diyetisyenimin ve benim emeğimle oldu bu"