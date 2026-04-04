34 milyon yıl boyunca hiç bozulmadı: İşte dünyanın en eski kelebeği
Fransa'nın güneyinde 1979'da bulunan ve uzun süre müze raflarında bekleyen bir kelebek fosili, modern analizlerle yeniden incelendi. Yaklaşık 30 milyon yıllık bu kalıntı, imparator kelebeklerinin sanılandan çok daha eski bir geçmişe sahip olduğunu ortaya koydu.
MÜZE RAFINDAKİ FOSİL YILLAR SONRA TEKRAR İNCELENDİ
Kelebekler doğanın en narin canlılarından biri. İnce ve hassas kanat yapıları nedeniyle fosilleşmeleri oldukça zor. Bu yüzden kelebek fosilleri bilim dünyasında oldukça nadir bulunuyor. Fransa'nın güneyindeki Céreste bölgesi yakınlarında 1979 yılında bulunan bir fosil de uzun süre bilimsel koleksiyonlarda saklandı.
Yıllar sonra ABD, İsveç ve Almanya'dan araştırmacıların katıldığı uluslararası bir ekip bu fosili modern analiz teknikleriyle yeniden inceledi. Yapılan incelemeler, kalıntının bilim dünyası için oldukça önemli bilgiler içerdiğini ortaya koydu.
YENİ BİR TÜR: APATUROİDES MONİKAE
Araştırmalar sonucunda fosilin daha önce tanımlanmamış bir kelebek türüne ait olduğu belirlendi. Bilim insanları bu canlıya "Apaturoides monikae" adını verdi. Fosilin yaşı ise yaklaşık 34 ila 28 milyon yıl öncesine, yani erken Oligosen dönemine tarihlendiriliyor.
Fosilin dikkat çeken özellikleri şöyle:
Sağ kanadın neredeyse tamamı korunmuş durumda.
Sol kanadın büyük bölümü net şekilde görülebiliyor.
Kanat damarları ayrıntılı biçimde seçilebiliyor.
Kanatlardaki karakteristik "göz lekeleri" korunmuş.
Baş, göğüs ve karın yapısı iki taraftan incelenebiliyor.
Bu ayrıntılar sayesinde araştırmacılar fosili imparator kelebekleri ailesi içinde doğru yere yerleştirebildi.
İMPARATOR KELEBEKLERİ İÇİN İLK FOSİL KAYDI
Bilim insanlarına göre bu keşfin en önemli yönlerinden biri, imparator kelebekleri grubuna ait ilk fosil örneği olması. Bu durum kelebeklerin evrimsel geçmişi hakkında yeni sorular doğurdu. Bilim dünyasında daha önce yapılan moleküler analizler, bu grubun daha yakın bir dönemde ortaya çıktığını öne sürüyordu.
Yeni fosil, bu soy hattının çok daha eskiye dayandığını gösteriyor.
İMPARATOR KELEBEKLERİ NEDEN ÖZEL?
"İmparator kelebeği" adı genellikle birkaç farklı tür için kullanılıyor. Bunlar doğada oldukça dikkat çekici özelliklere sahip.
İmparator kelebeklerinin temel özellikleri
Renk değişimi: Kanatlar kahverengi görünse de ışığın açısına göre metalik mor renkte parlayabilir.
Beslenme alışkanlığı: Çiçek nektarından çok ağaç özsuyu, çürümüş meyve ve mineral içeren maddelerle beslenir.
Yaşam alanı: Genellikle ağaçların üst kısımlarında yaşar, bu yüzden doğada görülmeleri zordur.
İMPARATOR KELEBEĞİ TÜRLERİ
İmparator kelebekleri farklı bölgelerde yaşayan birkaç türden oluşuyor.
|Tür
|Bilimsel adı
|Yayılım
|Mor İmparator
|Apatura iris
|Avrupa ve Asya
|Büyük Mor İmparator
|Sasakia charonda
|Japonya, Kore, Çin
|Küçük Mor İmparator
|Apatura ilia
|Türkiye (Trakya ve Marmara)
Özellikle Küçük Mor İmparator, Türkiye'de nadir görülen kelebek türlerinden biri olarak biliniyor.