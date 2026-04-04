34 milyon yıl boyunca hiç bozulmadı: İşte dünyanın en eski kelebeği

Fransa'nın güneyinde yıllar önce bulunan bir kelebek fosili, modern teknoloji sayesinde yeniden incelendi ve bilim dünyasını şaşırtan sonuçlar ortaya çıktı. Yaklaşık 30 milyon yıllık olduğu belirlenen bu kalıntı, imparator kelebeklerinin evrimine dair bilinen birçok teoriyi yeniden tartışmaya açtı.

MÜZE RAFINDAKİ FOSİL YILLAR SONRA TEKRAR İNCELENDİ

Kelebekler doğanın en narin canlılarından biri. İnce ve hassas kanat yapıları nedeniyle fosilleşmeleri oldukça zor. Bu yüzden kelebek fosilleri bilim dünyasında oldukça nadir bulunuyor. Fransa'nın güneyindeki Céreste bölgesi yakınlarında 1979 yılında bulunan bir fosil de uzun süre bilimsel koleksiyonlarda saklandı.

Yıllar sonra ABD, İsveç ve Almanya'dan araştırmacıların katıldığı uluslararası bir ekip bu fosili modern analiz teknikleriyle yeniden inceledi. Yapılan incelemeler, kalıntının bilim dünyası için oldukça önemli bilgiler içerdiğini ortaya koydu.