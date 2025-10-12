33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TAKVİMİ | POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz 33. dönem için resmi kılavuz açıklanmasa da, önceki dönemlerde uygulanan temel şartların bu dönem için de geçerli olması bekleniyor. İşte genel kriterler:

⚫T.C. vatandaşı olmak

⚫Lisans veya önlisans mezunu olmak, ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

⚫KPSS puan şartını karşılamak: Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65

⚫01 Ocak itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

⚫Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda en az 162 cm boy şartını taşımak; beden kitle endeksi 18-27 aralığında olmak

⚫Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumu bulunmamak

⚫Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen kriterleri karşılamak

Ayrıca adayların;

⚫Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş,

⚫Genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmamış,

⚫Siyasi parti üyeliği veya bağlantısı olmamış,

⚫Uyuşturucu veya alkol tedavisi görmemiş,

⚫Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış,

⚫Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmaları gerekiyor.