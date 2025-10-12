Viral Galeri Viral Liste 33. DÖNEM POMEM BAŞVURU TAKVİMİ | POMEM başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak?

Emniyet teşkilatında görev almak isteyen binlerce aday, 33. Dönem POMEM başvurularına kilitlendi. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülen yeni dönem polis alımı süreci öncesinde başvuru ekranının açılacağı tarih büyük merak konusu. Peki 33. Dönem POMEM başvuruları ne zaman başlayacak, nasıl yapılacak?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 12.10.2025 16:24 Güncelleme Tarihi: 12.10.2025 16:28
Polis olma hayali kuran binlerce adayın gözü, Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yürütülecek 33. Dönem POMEM başvuru sürecine çevrildi. 32. dönem mülakat sonuçlarının açıklanmasının ardından yeni dönem için beklenti giderek artarken, başvuru kılavuzu, kontenjan dağılımı ve KPSS puan şartı gibi kritik detayların kısa süre içinde www.pa.edu.tr adresinden duyurulması bekleniyor.

POMEM BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Geçtiğimiz yıl kasım ayında yayımlanan 32. dönem ilanının ardından gözler, bu yılki 33. dönem başvuru tarihine çevrildi. Gelen ilk bilgilere göre sürecin yine yıl sonuna doğru başlaması bekleniyor. Başvurular her zamanki gibi e-Devlet üzerinden online şekilde yapılacak. Adayların lisans veya ön lisans mezunu olmaları gerekiyor. Lise mezunu adaylar için ise süreç ayrı olarak yürütülüyor; PMYO (Polis Meslek Yüksekokulu) alımlarında TYT puanı esas alınıyor.

Polislik başvuru takvimi, sınav aşamaları ve tüm güncel duyurular, yalnızca Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden paylaşılacak. Adayların, süreci yakından takip etmeleri olası hak kayıplarının önüne geçmek açısından büyük önem taşıyor.

POMEM BAŞVURUSU NASIL YAPILACAK?

33. Dönem POMEM başvuruları, Polis Akademisi tarafından yayımlanacak resmi kılavuzda belirtilen adımlar izlenerek yapılacak. Adaylar, e-Devlet kapısı üzerinden sisteme giriş yaparak başvuru formunu dolduracak. Formun eksiksiz doldurulmasının ardından sayfanın alt kısmında yer alan "Aday Başvurusunu Kaydet" butonuna tıklanmasıyla işlem tamamlanacak.

Başvurunun ardından süreç; ön başvuru, sağlık kontrolü, fiziki yeterlilik parkuru ve mülakat sınavı olmak üzere dört aşamada ilerleyecek. Her aşamanın tarih ve uygulama detayları yine Polis Akademisi'nin duyurularında yer alacak.

POMEM BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

Henüz 33. dönem için resmi kılavuz açıklanmasa da, önceki dönemlerde uygulanan temel şartların bu dönem için de geçerli olması bekleniyor. İşte genel kriterler:

⚫T.C. vatandaşı olmak

⚫Lisans veya önlisans mezunu olmak, ya da YÖK tarafından denkliği kabul edilen yurtdışı yükseköğretim kurumlarından mezun olmak

⚫KPSS puan şartını karşılamak: Lisans mezunları için P3 puan türünden en az 60, önlisans mezunları için 2022 KPSS P93 puan türünden en az 65

⚫01 Ocak itibarıyla 30 yaşından gün almamış olmak

⚫Erkek adaylarda en az 167 cm, kadın adaylarda en az 162 cm boy şartını taşımak; beden kitle endeksi 18-27 aralığında olmak

⚫Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya engel bir durumu bulunmamak

⚫Sağlık Şartları Yönetmeliği'nde belirtilen kriterleri karşılamak

Ayrıca adayların;

⚫Herhangi bir suçtan hüküm giymemiş,

⚫Genel ahlaka aykırı faaliyetlerde bulunmamış,

⚫Siyasi parti üyeliği veya bağlantısı olmamış,

⚫Uyuşturucu veya alkol tedavisi görmemiş,

⚫Polis eğitim kurumlarından çıkarılmamış,

⚫Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmaları gerekiyor.

