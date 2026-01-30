31 Ocak-1 Şubat sınav takvimi belli oldu! AUZEF ve e-TEP oturumları başlıyor
AUZEF 2026 Güz dönemi bütünleme sınavları 31 Ocak ve 1 Şubat'ta üç oturum halinde yapılacak. Sınavlar 81 ilde eş zamanlı uygulanacak. Aynı gün gerçekleştirilecek e-TEP 2026/1 için giriş belgeleri 29 Ocak saat 14.00'ten itibaren erişime açıldı.
Ocak ayının son haftası sınav maratonuna sahne olacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav tarihlerini açıklarken aynı hafta sonu yapılacak e-TEP 2026/1 için de sınava giriş belgeleri erişime açıldı.
AUZEF'te Bütünleme Takvimi Netleşti
İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci için bütünleme sınav süreci başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak 2026 Güz dönemi bitirme sınavlarının tarihleri akademik takvimle birlikte duyuruldu.
Üç Oturumda Gerçekleşecek
AUZEF'in yayımladığı takvime göre bütünleme sınavları üç oturum halinde uygulanacak:
1. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi sabah
2. Oturum: 31 Ocak 2026 Cumartesi öğle
3. Oturum: 1 Şubat 2026 Pazar sabah
Sınavlar Türkiye genelinde 81 il merkezinde eş zamanlı yapılacak. Öğrenciler bulundukları illerde sınava girebilecek.
Hafta Sonu e-TEP de Yapılacak
31 Ocak 2026 tarihinde bir diğer önemli sınav daha var. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) da aynı gün uygulanacak.
Sınava başvuran adayların bina ve salon atama işlemleri tamamlandı. Sınava Giriş Belgeleri, 29 Ocak 2026 saat 14.00'ten itibaren ais.osym.gov.tr adresi üzerinden erişime açıldı. Adaylar belgelerini T.C. kimlik numarası ve aday şifreleriyle alabilecek.