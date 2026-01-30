31 Ocak-1 Şubat sınav takvimi belli oldu! AUZEF ve e-TEP oturumları başlıyor

Ocak ayının son haftası sınav maratonuna sahne olacak. İstanbul Üniversitesi AUZEF bütünleme sınav tarihlerini açıklarken aynı hafta sonu yapılacak e-TEP 2026/1 için de sınava giriş belgeleri erişime açıldı.

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nde öğrenim gören binlerce öğrenci için bütünleme sınav süreci başladı. 2025-2026 eğitim öğretim yılı kapsamında yapılacak 2026 Güz dönemi bitirme sınavlarının tarihleri akademik takvimle birlikte duyuruldu.

AUZEF'in yayımladığı takvime göre bütünleme sınavları üç oturum halinde uygulanacak:

Hafta Sonu e-TEP de Yapılacak

31 Ocak 2026 tarihinde bir diğer önemli sınav daha var. ÖSYM tarafından düzenlenen 2026 Elektronik İngilizce Yeterlik Sınavı (e-TEP 2026/1) da aynı gün uygulanacak.