CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesinde, insanın hata karşısındaki sorumluluğu ve samimi tövbenin önemi vurgulandı. Hutbede ümit ve korku dengesi hatırlatılırken yaklaşan Berat Kandili'nin yeni bir başlangıç fırsatı olduğu ifade edildi.

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 1

Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 30 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesinde tövbeye yönelmenin ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemenin önemi ele alındı. Diyanet, hutbede insanın hata edebileceğini ancak önemli olanın günahı küçümsememek ve ısrar etmemek olduğunu vurguladı.

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 2

Ümit ve Korku Dengesi Hatırlatıldı

Hutbede, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) ölüm döşeğindeki bir gence hitaben söylediği hadis aktarıldı. Gencin "Rabbimin rahmetini umuyorum, günahlarımdan da korkuyorum" sözleri üzerine Resulullah'ın şu buyruğu hatırlatıldı:

"Bir kulun kalbinde ümit ve korku bir arada olunca, Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da onu emin kılar."

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 3

Günahı Küçümsemeyin Uyarısı

Hutbede, insanın hata edebileceği ancak günahı küçük görmenin ve haramla övünmenin büyük bir yanlış olduğu belirtildi. Âl-i İmrân Suresi'nin 135. ayetine yer verilerek şöyle buyruldu:

"Onlar, çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar, hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler… Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 4

Ayrıca Peygamber Efendimiz'in şu hadisi de hatırlatıldı:

"Her insan hata yapar; hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tövbe edendir."

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 5

Berat Gecesi Yeni Bir Başlangıç Olsun

Hutbede, önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece idrak edilecek Berat Kandili'ne dikkat çekildi. Bu mübarek gecenin muhasebe ve arınma fırsatı olduğu ifade edildi. Günahın kalpte iz bırakan bir leke gibi olduğu ve bu lekenin süreklilik halinde kalbi karartabileceği vurgulandı.

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 6

Toplumsal Mesaj: Aile ve Ticarette Helal Hassasiyeti

Hutbede verilen mesajın sadece bireysel değil toplumsal boyutu da olduğuna işaret edildi. Ruh huzurunun, aile saadetinin ve iş hayatındaki bereketin helal hassasiyetiyle doğrudan bağlantılı olduğu belirtildi. Kul ve kamu hakkına saygı gösterilmesinin, toplumun güven ve adalet duygusunu güçlendireceği ifade edildi.

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 7

Allah'ın Rahmetinden Ümit Kesilmez

Hutbe, Zümer Suresi'nin 53. ayetiyle sona erdi:

"De ki: Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 8

30 OCAK CUMA HUTBESİ TAM METNİ

Muhterem Müslümanlar!

Bir defasında Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) ölüm döşeğinde olan bir gencin ziyaretine gitti ve ona "Kendini nasıl hissediyorsun?" diye sordu. O genç, "Ey Allah'ın Resûlü! Rabbimin rahmetini ümit ediyorum, ama günahlarımdan da korkuyorum" diye cevap verdi. Bunun üzerine Allah Resûlü (s.a.s) şöyle buyurdu: "Bir kulun kalbinde ümit ve korku bir arada olunca, Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da onu emin kılar."

Aziz Müminler!

İnsan, beşerdir; unutur, yanılır, hata eder. Kimi zaman Rabbinin emir ve yasaklarına uymakta rehavete kapılır, kimi zaman da kul ve kamu hakkını gözetmeyerek günaha dalar. Ancak şu hususlar çok önemlidir: Kişi, günahlarını küçük görmemelidir. Haramlarla övünmemelidir. Hata ve yanlışlarında ısrar etmemelidir. Cenâb-ı Hak, takva sahibi müminlerin bu özelliğini bizlere şöyle haber vermektedir: "Onlar, çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar, hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler. Zaten günahları Allah'tan başka kim bağışlayabilir ki? Onlar, yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 9

Değerli Müslümanlar!

Zaman hızla akıp gidiyor. Ömür sermayemiz tükeniyor. Her geçen gün, ahiret hayatına bir adım daha yaklaşıyoruz. Dikkat edelim! Şu kısacık hayatımızın sonucu, ebedi mutluluk veya hüsrana uğramak olabilir. Bizim için en bereketli kazanç; Rabbimizin razı olduğu amelleri eda etmek, Peygamber Efendimiz (s.a.s)'in güzel ahlakını kuşanmaktır. İyilikleri düstur edinmek, kötülüklerden uzak durmaktır. En büyük kaybımız ise; 'Nasıl olsa Allah affeder', 'Vakti gelince tövbe ederim' gibi düşüncelere kapılarak günahlara dalmak, tövbe kapısını aralamayı ihmal etmektir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) hadis-i şeriflerinde, "Her insan hata yapar; hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tövbe edendir." buyurmaktadır.

30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı 10

Kıymetli Müminler!

Önümüzdeki Pazartesi'yi Salı'ya bağlayan gece, Ramazan ayının müjdecisi olan Berat Kandilini idrak edeceğiz. Bu mübarek geceyi, hayatımıza yeni bir başlangıç için fırsat bilelim. Hatalarımızı gözden geçirelim, işlediğimiz günahlara tövbe edelim. Ruhumuzu huzursuzluğa, ailemizi mutsuzluğa, iş ve ticaretimizi bereketsizliğe götüren her türlü haramdan uzak duralım. Zaaflarımıza yenik düşüp günaha düştüğümüzde ise Yüce Rabbimizin af ve mağfiretine sığınalım. Unutmayalım ki, günah, kalpte iz bırakan bir leke gibidir. Küçük görülen bu leke, süreklilik arz ederse giderek büyür ve kalbin kararmasına sebep olur. Kalp kararınca da akıl, idrak edemez; göz, hakkı göremez; kulak hakikati duyamaz, dil doğruyu söyleyemez hale gelir.

Bu vesileyle Berat Kandilimizi şimdiden tebrik ediyoruz. Hutbemizi Yüce Rabbimizin şu müjdesiyle bitirmek istiyorum: "De ki: Ey kendi aleyhlerine günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir."

Mobil uygulamalarımızı indirin