30 Ocak Cuma Hutbesi yayımlandı! Diyanet tövbenin faziletine ve Berat Kandili’ne vurgu yaptı
Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 30 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesinde, insanın hata karşısındaki sorumluluğu ve samimi tövbenin önemi vurgulandı. Hutbede ümit ve korku dengesi hatırlatılırken yaklaşan Berat Kandili'nin yeni bir başlangıç fırsatı olduğu ifade edildi.
Türkiye genelinde camilerde okunacak olan 30 Ocak 2026 tarihli Cuma hutbesinde tövbeye yönelmenin ve Allah'ın rahmetinden ümit kesmemenin önemi ele alındı. Diyanet, hutbede insanın hata edebileceğini ancak önemli olanın günahı küçümsememek ve ısrar etmemek olduğunu vurguladı.
Ümit ve Korku Dengesi Hatırlatıldı
Hutbede, Peygamber Efendimiz'in (s.a.s) ölüm döşeğindeki bir gence hitaben söylediği hadis aktarıldı. Gencin "Rabbimin rahmetini umuyorum, günahlarımdan da korkuyorum" sözleri üzerine Resulullah'ın şu buyruğu hatırlatıldı:
"Bir kulun kalbinde ümit ve korku bir arada olunca, Allah ona umduğunu verir, korktuğundan da onu emin kılar."
Günahı Küçümsemeyin Uyarısı
Hutbede, insanın hata edebileceği ancak günahı küçük görmenin ve haramla övünmenin büyük bir yanlış olduğu belirtildi. Âl-i İmrân Suresi'nin 135. ayetine yer verilerek şöyle buyruldu:
"Onlar, çirkin bir şey yaptıkları veya kendilerine kötülük ettikleri zaman Allah'ı hatırlar, hemen günahlarının bağışlanmasını dilerler… Onlar yaptıklarında bile bile ısrar etmezler."
Ayrıca Peygamber Efendimiz'in şu hadisi de hatırlatıldı:
"Her insan hata yapar; hata yapanların en hayırlısı ise hatasına tövbe edendir."
Berat Gecesi Yeni Bir Başlangıç Olsun
Hutbede, önümüzdeki pazartesiyi salıya bağlayan gece idrak edilecek Berat Kandili'ne dikkat çekildi. Bu mübarek gecenin muhasebe ve arınma fırsatı olduğu ifade edildi. Günahın kalpte iz bırakan bir leke gibi olduğu ve bu lekenin süreklilik halinde kalbi karartabileceği vurgulandı.