30 Ağustos’ta ne oldu, kaçıncı yıl dönümü? Detaylı tarihi anlatım: 30 Ağustos Zafer Bayramı anlam ve önemi nedir?

YALNIZCA YUNANİSTAN'A KARŞI BİR SAVAŞ DEĞİLDİ

Büyük Taarruz yalnızca Yunan ordusuna karşı verilmiş bir mücadele değildi. Eraslan, "Yunanistan hiçbir zaman yalnız değildi. Anadolu işgalinde büyük devletlere vekâleten katilliği yapan bir güç olarak sahadaydı. Arkasında İngiltere, Fransa, İtalya gibi devletler vardı" sözleriyle dönemin koşullarını özetliyor.

Nitekim Mudanya Mütarekesi imzalanırken masada Türkiye'nin karşısında İngiltere, Fransa ve İtalya bulunuyor, Yunanistan ise yoktu. Bu tablo, savaşın yalnızca bir cephe mücadelesi değil, aynı zamanda büyük güçlerle verilen diplomatik ve stratejik bir mücadele olduğunu gösteriyor.