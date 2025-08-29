30 Ağustos'ta ne oldu, kaçıncı yıl dönümü? Detaylı tarihi anlatım: 30 Ağustos Zafer Bayramı anlam ve önemi nedir?
30 Ağustos'un tarihi ve önemi, Zafer Bayramı yaklaşırken yeniden konuşuluyor. İlk kez 1924 yılında Afyon'da "Başkumandan Zaferi" adıyla kutlanan bu özel gün, 1926'dan itibaren resmî olarak "Zafer Bayramı" adıyla anılmaya başlandı. Peki 30 Ağustos 1922'de hangi tarihi olay yaşandı ve bu yıl kaçıncı Zafer Bayramı coşkuyla kutlanacak?
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 29.08.2025 11:41
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 06:35