3 çocuk annesi Zeynep Tokuş'un küçük kızı annesinin kopyası oldu!

Kenan İmirzalıoğlu ile partner olduğu ve bir döneme damga vuran "Deli Yürek" dizisiyle büyük bir çıkış yakalayan oyuncu Zeynep Tokuş, uzun süredir gözlerden uzak büyüttüğü kızıyla yaptığı paylaşımla gündeme geldi. Tokuş'un kızıyla olan benzerliği ise takipçileri adeta şaşkına çevirdi.

1998 yılında yayınlanan "Deli Yürek" dizisinde hayat verdiği Zeynep karakteriyle bir neslin kalbinde taht kuran Zeynep Tokuş, kariyerinin zirvesindeyken aldığı radikal kararla oyunculuğu bırakmış ve bambaşka bir hayata yönelmişti.

Setlere veda eden Tokuş, uzun yıllardır yoga, spor ve sağlıklı yaşam odaklı sade bir yaşam sürüyor. Fit görüntüsü, enerjisi ve dingin haliyle sosyal medyada zaman zaman dikkat çeken paylaşımlara imza atan ünlü isim, özel hayatını ise gözlerden uzak yaşamayı tercih ediyor.

Çocuklarını gözlerden uzak tutan Zeynep Tokuş, bu kez küçük bir istisna yaptı. En küçük kızı Ayşe ile verdiği pozu sosyal medya hesabından paylaştı.

Anne-kız arasındaki şaşırtıcı benzerlik takipçilerin gözünden kaçmazken, paylaşımın ardından yorumlar adeta yağmur gibi geldi.