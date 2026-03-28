Hafta sonu planı iptal: Sağanak ve fırtına geliyor! 12 ilde sarı kodlu uyarı

Hafta sonu Türkiye genelinde yağış etkisini artırıyor. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz hattında yer yer 100 kilogramı aşan sağanak bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve bölgesel kar yağışı etkili olacak. İstanbullular dikkat, valilik uyardı! 12 ilde sarı kodlu alarm. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

Hafta sonu Türkiye genelinde geniş yağışlı sistem etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlar özellikle pazar günü kuvvetini artıracak. Ege'den Marmara'ya uzanan hatta çok kuvvetli sağanak, doğu bölgelerinde ise yağmur ve kar birlikte görülecek. 5 günlük hava tahmin raporu belli oldu. İşte sarı kodlu uyarı verilen iller ve detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak etkili oluyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor.

Doğu hattında yağış karakter değiştiriyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT: VALİLİK UYARDI

İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre; İstanbul'da bugün aralıklarla etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek. Sıcaklık en fazla 15 dereceye çıkacak. Pazar günü ise aralıklı olmak üzere sağanak yağış etkili olacak. Hava çok bulutlu seyredecek ve sıcaklık 12 dereceye kadar gerileyecek.

Yağışın şiddeti batı bölgelerde farklılık gösteriyor. Ege ve Batı Akdeniz ile Balıkesir ve Bursa çevrelerinde kuvvetli yağış öne çıkarken, Aydın, Denizli ve Muğla'da yağışın yer yer çok kuvvetli ve şiddetli seviyeye ulaşması bekleniyor.

RÜZGAR SERT ESECEK

Ege ve Batı Akdeniz'de güney ve güneybatı yönlerden esen rüzgarın kısa süreli fırtınaya dönüşmesi öngörülüyor. Saatte 50-70 kilometreye ulaşan rüzgar, yağışla birleştiğinde etkisini artırıyor.

SICAKLIKLAR 5 DERECE BİRDEN DÜŞÜYOR

Batı bölgelerde sıcaklık değerleri düşüyor. Hava sıcaklıkları 3 ila 5 derece gerilerken, kuzeydoğu bölgesinde ise sınırlı artış görülüyor. İç kesimlerde akşam saatlerinde pus ve sis bekleniyor.

HAFTA SONU YAĞIŞ PİK YAPACAK

Haftalık tahmin haritasına göre bugün ve yarın Türkiye genelinde yağışlı hava etkisini genişleterek sürdürecek. Bugün özellikle Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Batı Karadeniz'de sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışlar öne çıkarken, pazar günü yağış alanı daha da genişleyerek neredeyse ülke geneline yayılacak. Ege ve Batı Akdeniz hattında kuvvetli yağış sinyali dikkat çekiyor. Marmara ve iç bölgelerde de aralıklı sağanak geçişleri görülecek.

MGM UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ

12 İlde Sarı Kodlu Alarm

Meteoroloji; Afyonkarahisar, Antalya, Aydın, Burdur, Bursa, Denizli, Isparta, İzmir, Kütahya, Manisa, Muğla ve Uşak için sarı kodlu uyarı verdi. Bu illerde kuvvetli sağanak ve yer yer fırtına bekleniyor. Ani sel ve ulaşım aksaması riski öne çıkıyor.

Uyarı TürüEtkili BölgelerRisk / Beklenen DurumOlası Etkiler
Kuvvetli YağışEge, Batı Akdeniz, Balıkesir, Bursa; Aydın, Denizli, MuğlaYer yer çok kuvvetli ve şiddetli sağanakSel, su baskını, ulaşımda aksamalar
Kuvvetli RüzgarEge ve Batı AkdenizGüney ve güneybatıdan 50-70 km/sa hızla kısa süreli fırtınaÇatı uçması, ağaç devrilmesi, deniz ulaşımında risk
Çığ TehlikesiDoğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusuYüksek kar örtüsü bulunan eğimli alanlarda çığ riskiCan ve mal kaybı riski, ulaşımda kapanmalar
28 MART BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU

BölgeBeklenen Hava DurumuUyarı / RiskŞehirler ve Dereceler
MarmaraParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanakBalıkesir ve Bursa çevrelerinde yer yer kuvvetli yağışÇanakkale 15°C, Edirne 15°C, İstanbul 15°C, Kırklareli 13°C
EgeParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve yer yer gök gürültülü yağışBölge genelinde kuvvetli, Aydın-Denizli-Muğla'da çok kuvvetli yağış; 50-70 km/sa fırtınaAfyonkarahisar 12°C, Denizli 14°C, İzmir 17°C, Manisa 16°C
AkdenizParçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanakBatı Akdeniz'de kuvvetli yağış ve 50-70 km/sa fırtınaAdana 22°C, Antalya 18°C, Hatay 19°C, Mersin 19°C
İç AnadoluParçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra yağmur ve sağanakKuzeydoğuda pus ve yer yer sisAnkara 17°C, Çankırı 19°C, Eskişehir 16°C, Konya 15°C
Batı KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yağmur ve sağanakİç kesimlerde pus ve sisBolu 17°C, Düzce 20°C, Kastamonu 20°C, Zonguldak 13°C
Orta ve Doğu KaradenizParçalı ve çok bulutlu, yerel yağmur (Çorum)İç kesimlerde sis; yükseklerde çığ riskiAmasya 22°C, Samsun 18°C, Tokat 21°C, Trabzon 14°C
Doğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yer yer karla karışık yağmur ve karBuzlanma, don, sis ve çığ tehlikesiErzurum 13°C, Kars 11°C, Malatya 18°C, Van 9°C
Güneydoğu AnadoluParçalı ve çok bulutlu, yerel sağanak (Siirt)Yerel yağış riskiDiyarbakır 18°C, Gaziantep 16°C, Siirt 14°C, Şanlıurfa 20°C
