Hafta sonu planı iptal: Sağanak ve fırtına geliyor! 12 ilde sarı kodlu uyarı

Giriş Tarihi: 28 Mart 2026 09:36 ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hafta sonu Türkiye genelinde yağış etkisini artırıyor. Özellikle Ege ve Batı Akdeniz hattında yer yer 100 kilogramı aşan sağanak bekleniyor. Kuvvetli rüzgar ve bölgesel kar yağışı etkili olacak. İstanbullular dikkat, valilik uyardı! 12 ilde sarı kodlu alarm. İşte bölge bölge hava durumu detayları…

Hafta sonu Türkiye genelinde geniş yağışlı sistem etkili olacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre yağışlar özellikle pazar günü kuvvetini artıracak. Ege'den Marmara'ya uzanan hatta çok kuvvetli sağanak, doğu bölgelerinde ise yağmur ve kar birlikte görülecek. 5 günlük hava tahmin raporu belli oldu. İşte sarı kodlu uyarı verilen iller ve detaylar…

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? Meteoroloji'nin son değerlendirmesine göre Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu bir gökyüzü hakim. Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun büyük bölümü ve Batı Karadeniz'de yağmur ve sağanak etkili oluyor. Ege ve Akdeniz kıyılarında ise yer yer gök gürültülü sağanak geçişleri görülüyor.



Doğu hattında yağış karakter değiştiriyor. Hakkari ve Şırnak çevrelerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı bekleniyor.

İSTANBULLULAR DİKKAT: VALİLİK UYARDI İstanbul Valiliği tarafından paylaşılan meteorolojik değerlendirmeye göre; İstanbul'da bugün aralıklarla etkili olacak sağanak ve yer yer gök gürültülü yağış görülecek. Sıcaklık en fazla 15 dereceye çıkacak. Pazar günü ise aralıklı olmak üzere sağanak yağış etkili olacak. Hava çok bulutlu seyredecek ve sıcaklık 12 dereceye kadar gerileyecek.