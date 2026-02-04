27 yıllık evlilik sonrası yeni sayfa! Arzum Onan ve sevgilisi Orkan Özkan’dan ilk kare geldi

27 yıllık evliliğini 2023'te noktalayan Arzum Onan, iş insanı Orkan Özkan ile yeni bir ilişkiye başladı. Los Angeles'ta yaşayan Özkan'la uzak mesafe ilişkisi yürüten Onan, ilk kez sevgilisiyle kare paylaştı.

Oyuncu Arzum Onan, 27 yıllık evliliğini sonlandırmasının ardından özel hayatıyla yeniden gündemde. İş insanı Orkan Özkan ile birliktelik yaşayan Onan, sosyal medya paylaşımıyla ilişkisini kamuoyuna duyurdu.

İlişkisini Sosyal Medyada Duyurdu Özel yaşamını genellikle gözlerden uzak sürdüren Arzum Onan, bu kez sevgilisi Orkan Özkan ile karlar altında çekilen bir fotoğrafını yayımladı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Los Angeles'ta yaşayan iş insanı Orkan Özkan ile uzak mesafe ilişkisi yaşayan Onan'ın sık sık Amerika'ya gittiği belirtiliyor. Çiftin daha önce alışveriş yaparken görüntülenmesi, ilişki iddialarını doğrulamıştı.

Boşanma günü adliyeye el ele gelen çiftin, duruşma sonrası yine birlikte ayrılması dikkat çekti. Ayrılığın ardından da oğulları için bir araya gelmeye devam ettiler. Arzum Onan ile Mehmet Aslantuğ, 1996 yılında nikâh masasına oturmuştu. Sanat dünyasının uzun soluklu birliktelikleri arasında gösterilen evlilik, 29 Mayıs 2023'te Beykoz 1. Aile Mahkemesi'nde görülen duruşmayla sona erdi.