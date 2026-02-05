2026 YKS başvuru ekranı açılıyor: ÖSYM AİS online başvuru adım adım anlatım

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlara ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleşmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmesi zorunlu. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası bilim olimpiyatlarında derece alan adaylar ile belirli proje yarışmalarında ödül kazananlar, isterlerse kendi alanlarındaki bazı programlara sınavsız olarak yerleştirilebiliyor. Buna rağmen bu adayların da başvuru süresi içinde YKS başvurusunu tamamlamaları gerekiyor.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor bilimleri programlarına başvuracak adayların da 2026-YKS'ye başvuru yapmaları ve ilgili oturumlara katılmaları şart.