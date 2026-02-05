2026 YKS başvuru ekranı açılıyor: ÖSYM AİS online başvuru adım adım anlatım
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci için kritik takvim netleşti. YKS başvuruları 6 Şubat 2026'da başlayacak, adaylar işlemlerini 6 Şubat – 3 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Üniversite adaylarının başvuru, sınav ve sonuç sürecini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirlenen takvimi yakından takip etmesi gerekiyor. Başvuru adımlarına ilişkin tüm detaylar ise haberimizde...
2026 YKS başvuru işlemleri 6 Şubat (yarın) 2026 tarihinde başlayacak. Bugün itibarıyla başvuru sürecinin başlamasına 1 gün kaldı. Adaylar başvurularını 6 Şubat–3 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde, geç başvuru dönemine ilişkin ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.
2026 YKS HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
YKS, önceki yıllarda olduğu gibi üç ayrı oturumda uygulanacak. Oturum tarihleri şu şekilde:
⏺Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
⏺Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar
⏺Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2026 Pazartesi
TYT, tüm adaylar için zorunlu olurken; AYT ve YDT oturumları, adayların hedefledikleri puan türüne göre katılım gerektiren sınavlar arasında yer alıyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini yapabilecek.
KİMLER 2026 YKS'YE BAŞVURABİLİR?
2026-YKS'ye başvuru yapabilecek aday grupları geniş bir çerçevede tanımlanıyor. Buna göre;
🔴2025–2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okuyanlar
🔴Lise son sınıfta beklemeli durumda bulunanlar
🔴Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olan mezunlar
🔴Ortaöğrenimini yurt dışında tamamlamış olup şartları uygun olan adaylar
sınava başvurabilecek.
Yabancı uyruklu adaylar ile hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da başvuru yapabiliyor. Ancak bu adayların, tercih süreci başlamadan önce T.C. vatandaşlığına geçmemeleri halinde, YKS kılavuzunda yer alan kontenjanlara yerleştirilmeleri mümkün olmuyor.
MAVİ KARTLILAR VE KKTC UYRUKLU ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DETAY
Doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izniyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve Mavi Kart sahibi olan adaylar da 2026 YKS'ye başvurabiliyor. Bu adaylar, yerleşmeye hak kazanmaları halinde genel kontenjanlar üzerinden yerleştirilecek.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç eden Türk soylu adaylar da YKS kapsamında yerleştirme sürecine dâhil ediliyor. 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran KKTC vatandaşları ve yabancı uyrukluların, üniversiteye girişte yalnızca YKS sonuçları esas alınacak.