2026 YKS başvuru ekranı açıldı: ÖSYM AİS online başvuru adım adım anlatım

2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci için kritik takvim netleşti. YKS başvuruları 6 Şubat 2026 itibarıyla başladı, adaylar işlemlerini 6 Şubat - 2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Üniversite adaylarının başvuru, sınav ve sonuç sürecini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirlenen takvimi yakından takip etmesi gerekiyor. Başvuru adımlarına ilişkin tüm detaylar ise haberimizde...

2026 YKS başvuru işlemleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde, geç başvuru dönemine ilişkin ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.

ÖSYM DUYURDU: YKS BAŞVURULARI BAŞLADI

ÖSYM, 6 Şubat itibarıyla YKS başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, 6 Şubat tarihine kadar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM AİS ekranı veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecektir.

ÖSYM, 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek MSÜ yerleştirme işlemlerine dahil edilebilmesi için 2026-YKS'ye başvuru yapmalarının zorunlu olduğunu belirtti. YKS başvurularına ilişkin ayrıntılar kılavuzda yer aldı.

ÖSYM YKS BAŞVURU KILAVUZU İÇİN TIKLAYIN

YKS OTURUM ÜCRETİ 700 TL

ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2026-YKS'de sınav ücreti her bir oturum için 700 TL olarak uygulanacak. Adaylar, katılacakları oturum sayısına göre sınav ücretini başvuru süresi içinde yatıracak.

YKS BAŞVURU EKRANI

2026 YKS HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?

YKS, önceki yıllarda olduğu gibi üç ayrı oturumda uygulanacak. Oturum tarihleri şu şekilde:

Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi

Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar

Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2026 Pazartesi

TYT, tüm adaylar için zorunlu olurken; AYT ve YDT oturumları, adayların hedefledikleri puan türüne göre katılım gerektiren sınavlar arasında yer alıyor.

YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini yapabilecek.

KİMLER 2026 YKS'YE BAŞVURABİLİR?

2026-YKS'ye başvuru yapabilecek aday grupları geniş bir çerçevede tanımlanıyor. Buna göre;

🔴2025–2026 öğretim yılında ortaöğretim kurumlarının (lise veya dengi okullar, açık öğretim liseleri) son sınıfında okuyanlar

🔴Lise son sınıfta beklemeli durumda bulunanlar

🔴Ortaöğretim kurumlarını bitirmiş olan mezunlar

🔴Ortaöğrenimini yurt dışında tamamlamış olup şartları uygun olan adaylar

sınava başvurabilecek.

Yabancı uyruklu adaylar ile hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da başvuru yapabiliyor. Ancak bu adayların, tercih süreci başlamadan önce T.C. vatandaşlığına geçmemeleri halinde, YKS kılavuzunda yer alan kontenjanlara yerleştirilmeleri mümkün olmuyor.

MAVİ KARTLILAR VE KKTC UYRUKLU ADAYLAR İÇİN ÖNEMLİ DETAY

Doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izniyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve Mavi Kart sahibi olan adaylar da 2026 YKS'ye başvurabiliyor. Bu adaylar, yerleşmeye hak kazanmaları halinde genel kontenjanlar üzerinden yerleştirilecek.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç eden Türk soylu adaylar da YKS kapsamında yerleştirme sürecine dâhil ediliyor. 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran KKTC vatandaşları ve yabancı uyrukluların, üniversiteye girişte yalnızca YKS sonuçları esas alınacak.

YKS'YE GİRMEK ZORUNLU MU?

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlara ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleşmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmesi zorunlu. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası bilim olimpiyatlarında derece alan adaylar ile belirli proje yarışmalarında ödül kazananlar, isterlerse kendi alanlarındaki bazı programlara sınavsız olarak yerleştirilebiliyor. Buna rağmen bu adayların da başvuru süresi içinde YKS başvurusunu tamamlamaları gerekiyor.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor bilimleri programlarına başvuracak adayların da 2026-YKS'ye başvuru yapmaları ve ilgili oturumlara katılmaları şart.

YKS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR? ADIM ADIM BAŞVURU REHBERİ

2026 YKS başvuruları, ÖSYM tarafından belirlenen sistem üzerinden bireysel olarak veya başvuru merkezleri aracılığıyla gerçekleştiriliyor. Başvuru sürecinde yapılacak işlemlerin eksiksiz tamamlanması, adayların sınava katılım hakkını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle sürecin dikkatli ve kontrollü şekilde yürütülmesi gerekiyor.

1. YKS KILAVUZUNU İNCELEYİN

Başvuru yapmadan önce adayların, 2026 YKS Kılavuzunu mutlaka incelemesi gerekiyor. Kılavuzda; başvuru şartları, oturum bilgileri, ücret detayları, başvuru adımları ve sınav kuralları yer alıyor. Kılavuz, ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden başvuru süresi içinde erişime açılıyor. Basılı kılavuz dağıtımı yapılmıyor.

2. ÖSYM ADAY İŞLEMLERİ SİSTEMİNE (AİS) GİRİŞ YAPIN

Başvuruların temel merkezi ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi. Adaylar;

🔴ÖSYM AİS internet sitesi üzerinden

🔴ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden

🔴e-Devlet şifresi ile sisteme giriş yaparak

başvuru ekranına ulaşabiliyor.

Daha önce ÖSYM sistemine kaydı olmayan adayların, öncelikle sistem kaydı oluşturması gerekiyor. Fotoğraflı T.C. Kimlik Kartı bulunan adaylar, e-Devlet üzerinden kayıt işlemini tamamlayabiliyor.

3. EĞİTİM VE KİMLİK BİLGİLERİNİZİ KONTROL EDİN

Sisteme giriş yaptıktan sonra adayların;

❗Kimlik bilgileri

❗Fotoğraf bilgisi

❗Ortaöğretim (lise) eğitim bilgileri

alanlarını kontrol etmesi gerekiyor. Eğitim bilgisi MEB e-Okul sisteminden otomatik çekiliyor. Eksik veya hatalı bilgi varsa başvuru tamamlanmadan önce düzeltilmesi gerekiyor.

4. SINAV OTURUMLARINI SEÇİN

Adaylar hedeflerine göre katılacakları oturumları seçiyor:

🔴TYT → Tüm adaylar için zorunlu

🔴AYT → SAY, SÖZ, EA puan türleri için gerekli

🔴YDT → Dil puanı ile tercih yapacak adaylar için gerekli

Yanlış oturum seçimi, tercih döneminde puan türü oluşmamasına neden olabiliyor. Bu yüzden seçim aşaması kritik önem taşıyor.

5. BAŞVURU ONAYINI TAMAMLAYIN

Tüm bilgiler kontrol edildikten sonra başvuru onaylanıyor. Ancak bu aşama tek başına yeterli değil. Başvurunun geçerli sayılması için sınav ücretinin yatırılması gerekiyor.

6. SINAV ÜCRETİNİ YATIRIN

Adaylar sınav ücretlerini;

Anlaşmalı bankalar

Banka ATM'leri

İnternet bankacılığı

ÖSYM Ödemeler sistemi (kredi kartı / banka kartı)

üzerinden yatırabiliyor.

Bankadan ödeme yapan adayların dekont bilgilerini mutlaka kontrol etmesi ve saklaması gerekiyor. T.C. Kimlik numarası, ad-soyad ve sınav adı bilgileri doğru olmalı.

