2026 YKS başvuru ekranı açıldı: ÖSYM AİS online başvuru adım adım anlatım
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) süreci için kritik takvim netleşti. YKS başvuruları 6 Şubat 2026 itibarıyla başladı, adaylar işlemlerini 6 Şubat - 2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Üniversite adaylarının başvuru, sınav ve sonuç sürecini sorunsuz tamamlayabilmesi için belirlenen takvimi yakından takip etmesi gerekiyor. Başvuru adımlarına ilişkin tüm detaylar ise haberimizde...
2026 YKS başvuru işlemleri bugün itibarıyla başladı. Adaylar başvurularını 6 Şubat-2 Mart 2026 tarihleri arasında tamamlayabilecek. Bu süre içinde başvuru yapılmaması halinde, geç başvuru dönemine ilişkin ayrıca duyuru yapılması bekleniyor.
ÖSYM DUYURDU: YKS BAŞVURULARI BAŞLADI
ÖSYM, 6 Şubat itibarıyla YKS başvurularının başladığını duyurdu. Öğrenciler, 6 Şubat tarihine kadar başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla, ÖSYM AİS ekranı veya mobil uygulaması üzerinden yapabilecektir.
ÖSYM, 2026 Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'na (2026-MSÜ) başvuran adayların, Millî Savunma Bakanlığı tarafından yürütülecek MSÜ yerleştirme işlemlerine dahil edilebilmesi için 2026-YKS'ye başvuru yapmalarının zorunlu olduğunu belirtti. YKS başvurularına ilişkin ayrıntılar kılavuzda yer aldı.
YKS OTURUM ÜCRETİ 700 TL
ÖSYM tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, 2026-YKS'de sınav ücreti her bir oturum için 700 TL olarak uygulanacak. Adaylar, katılacakları oturum sayısına göre sınav ücretini başvuru süresi içinde yatıracak.
2026 YKS HANGİ TARİHLERDE YAPILACAK?
YKS, önceki yıllarda olduğu gibi üç ayrı oturumda uygulanacak. Oturum tarihleri şu şekilde:
⏺Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi
⏺Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar
⏺Yabancı Dil Testi (YDT): 22 Haziran 2026 Pazartesi
TYT, tüm adaylar için zorunlu olurken; AYT ve YDT oturumları, adayların hedefledikleri puan türüne göre katılım gerektiren sınavlar arasında yer alıyor.
YKS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM'nin sınav takvimine göre 2026 YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından tercih süreci başlayacak ve adaylar puanlarına göre üniversite tercihlerini yapabilecek.