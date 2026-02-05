2026 YKS başvuru ekranı açıldı: ÖSYM AİS online başvuru adım adım anlatım

Yabancı uyruklu adaylar ile hiçbir devletin uyruğunda olmayan adaylar da başvuru yapabiliyor. Ancak bu adayların, tercih süreci başlamadan önce T.C. vatandaşlığına geçmemeleri halinde, YKS kılavuzunda yer alan kontenjanlara yerleştirilmeleri mümkün olmuyor.

🔴Ortaöğrenimini yurt dışında tamamlamış olup şartları uygun olan adaylar

2026-YKS'ye başvuru yapabilecek aday grupları geniş bir çerçevede tanımlanıyor. Buna göre;

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) uyruklu adaylar ile Bulgaristan'dan göç eden Türk soylu adaylar da YKS kapsamında yerleştirme sürecine dâhil ediliyor. 2026 yılı itibarıyla Türkiye'de ortaöğretim kurumlarına kayıt yaptıran KKTC vatandaşları ve yabancı uyrukluların, üniversiteye girişte yalnızca YKS sonuçları esas alınacak.

Doğumla Türk vatandaşı olup, çıkma izniyle Türk vatandaşlığını kaybeden ve Mavi Kart sahibi olan adaylar da 2026 YKS'ye başvurabiliyor. Bu adaylar, yerleşmeye hak kazanmaları halinde genel kontenjanlar üzerinden yerleştirilecek.

ÖSYM tarafından merkezi yerleştirme yapılan programlara ve özel yetenek sınavı ile öğrenci alan programlara yerleşmek isteyen tüm adayların YKS'ye girmesi zorunlu. Ancak bazı istisnalar da bulunuyor.

TÜBİTAK tarafından düzenlenen uluslararası bilim olimpiyatlarında derece alan adaylar ile belirli proje yarışmalarında ödül kazananlar, isterlerse kendi alanlarındaki bazı programlara sınavsız olarak yerleştirilebiliyor. Buna rağmen bu adayların da başvuru süresi içinde YKS başvurusunu tamamlamaları gerekiyor.

Özel yetenek sınavıyla öğrenci alan spor bilimleri programlarına başvuracak adayların da 2026-YKS'ye başvuru yapmaları ve ilgili oturumlara katılmaları şart.