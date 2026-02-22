2026 TOKİ kura takvimi güncellendi: Bakan Kurum 6 il için tarihleri paylaştı

"Ev Sahibi Türkiye" adıyla yürütülen 500 bin sosyal konut projesinde kura çekimleri sürüyor. Şu ana kadar 69 ilde 312 bin 290 hak sahibi belirlendi. Murat Kurum'un paylaşımına göre 23 Şubat-1 Mart tarihleri arasında altı il daha açıklanacak.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülke genelinde yürütülen 500 bin sosyal konut hedefi doğrultusunda 23 Şubat–1 Mart tarihleri arasındaki kura programını kamuoyuyla paylaştı. "Yüzyılın Konut Projesi" olarak duyurulan çalışmalarda takvimin aksatılmadan sürdüğünü ifade eden Kurum, bugüne kadar 69 ilde kura süreçlerinin tamamlandığını açıkladı.

69 İLDE 312 BİN HAK SAHİBİ "Ev Sahibi Türkiye" başlığıyla duyurulan proje kapsamında bugüne kadar 69 ilde toplam 312 bin 290 hak sahibi belirlendi. Projenin tamamında 81 ilde 500 bin sosyal konut inşa edilmesi planlanıyor. Kura çekimlerinin etap etap sürdüğü belirtilirken yeni haftada altı ilde daha kura heyecanı yaşanacak.

ANAHTAR TESLİMİ HEDEFİ: MART 2027 Kurum, paylaşmında kura törenlerinin tamamlanmasının ardından inşaat sürecinin hızlanacağını ifade etti. Hedef, ilk anahtar teslimlerini Mart 2027'de gerçekleştirmek.

Projeyle birlikte yalnızca konut üretimi değil, mahalle kültürünü destekleyen sosyal donatılar da hayata geçirilecek. Anaokulları, aile sağlığı merkezleri, spor salonları, taziye evleri ve misafirhaneleri içeren 500 mahalle konağının da projeye dahil olduğunu belirtti.

500 bin konutluk bu geniş ölçekli hamle, hem konut arzını artırmayı hem de sosyal yaşamı güçlendirmeyi amaçlayan en büyük projelerden biri olarak gösteriliyor.