2026 Şubat kira zam oranı TÜİK | Ev, iş yeri, dükkan artışı yüzde kaç olacak?

Şubat 2026'da kira sözleşmesini yenileyecek kiracı ve ev sahipleri için belirleyici olacak kira artış oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da açıklayacağı ocak ayı enflasyon verileriyle netleşecek. Kira zam üst sınırı, 12 aylık TÜFE ortalamasına göre belirlendiği için, yeni dönemde uygulanacak oran doğrudan bu açıklamayla kesinlik kazanacak.

Şubat ayı kira artış oranına ilişkin beklenti, kiracılar ve mülk sahipleri açısından en önemli başlıklar arasında yer alıyor. Yeni dönemde uygulanacak zam oranı, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklayacağı enflasyon verileriyle netleşecek. Bu nedenle kamuoyunun dikkati TÜİK tarafından yapılacak resmi duyuruya çevrilmiş durumda.

ŞUBAT 2026'DA KİRA ARTIŞ ORANI AÇIKLANDI MI? Şubat ayında kira sözleşmesini yenileyecek taraflar için belirleyici olacak veri, ocak ayı enflasyon rakamları olacak. Her ay düzenli olarak yayımlanan enflasyon verileri, bu ay da Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanacak. TÜİK'in, ocak ayına ait Tüketici Fiyat Endeksi verilerini 3 Şubat 2026 Salı günü saat 10.00'da duyurması bekleniyor. Bu verilerin paylaşılmasıyla birlikte, Şubat ayı boyunca yenilenecek kira sözleşmelerinde uygulanabilecek yasal zam üst sınırı da kesinleşmiş olacak.

GEÇEN AY KİRA ARTIŞ ORANI NE KADARDI? Ocak ayında açıklanan verilere göre kira artış oranı yüzde 34,88 olarak uygulanmıştı.

KİRA ARTIŞI HESAPLAMA ÖRNEĞİ • Mevcut kira bedeli: 15.000 TL • Uygulanan artış oranı: %34,88 • Zam tutarı: 5.232 TL • Yeni kira bedeli: 20.232 TL