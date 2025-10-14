2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? ALES-YKS-YÖKDİL-KPSS-MSÜ sınav takvimi son durum nedir?
ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için geri sayım başladı. Adayların büyük bir merakla beklediği takvimin açıklanmasıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) gibi önemli oturumların tarihleri netleşecek. Öğrenciler ve kamu personeli adayları, yeni yıldaki sınav maratonuna yön verecek resmi duyuruyu yakından takip ediyor.
