2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? ALES-YKS-YÖKDİL-KPSS-MSÜ sınav takvimi son durum nedir?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yayımlanan sınav takvimi, milyonlarca adayın gündeminde. 2026 yılı sınav tarihleri için gözler bir kez daha ÖSYM'ye çevrildi. Kurumun yeni takvimi, 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.