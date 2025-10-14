Viral Galeri Viral Liste 2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? ALES-YKS-YÖKDİL-KPSS-MSÜ sınav takvimi son durum nedir?

ÖSYM'nin 2026 yılı sınav takvimi için geri sayım başladı. Adayların büyük bir merakla beklediği takvimin açıklanmasıyla birlikte Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ), Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) ve Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) gibi önemli oturumların tarihleri netleşecek. Öğrenciler ve kamu personeli adayları, yeni yıldaki sınav maratonuna yön verecek resmi duyuruyu yakından takip ediyor.

2026 ÖSYM sınav takvimi ne zaman açıklanacak? ALES-YKS-YÖKDİL-KPSS-MSÜ TAKVİMİ

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından her yıl yayımlanan sınav takvimi, milyonlarca adayın gündeminde. 2026 yılı sınav tarihleri için gözler bir kez daha ÖSYM'ye çevrildi. Kurumun yeni takvimi, 2025 yılı sona ermeden kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

TAKVİM KASIM AYINDA AÇIKLANABİLİR

Geçtiğimiz yıl 2025 sınav takvimi, 13 Kasım 2024 tarihinde duyurulmuştu. Bu örnek dikkate alındığında, 2026 yılı sınav takviminin de benzer şekilde 2025'in Kasım ayı içinde açıklanması öngörülüyor. ÖSYM, önceki yıllarda olduğu gibi yeni takvimi yayımladıktan sonra başvuru, sınav ve sonuç tarihlerini kamuoyuna sunacak.

YKS, KPSS, ALES VE MSÜ TARİHLERİ NETLEŞECEK

Adayların merakla beklediği Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS), Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS), Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) ve Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavlarının tarihleri, yeni takvimle birlikte belli olacak.

Bunun yanı sıra Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) ve Dikey Geçiş Sınavı (DGS) için de başvuru ve sonuç duyuru tarihleri netleşecek.

RESMİ DUYURU OSYM.GOV.TR ÜZERİNDEN YAPILACAK

2026 ÖSYM sınav takvimi açıklandığında tüm ayrıntılar kurumun resmi internet adresi osym.gov.tr üzerinden adaylarla paylaşılacak.

