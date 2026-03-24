2026 MSÜ sınav sonuçları ilan edildi! T.C. ile hemen sorgula

Millî Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim almak isteyen adayların katıldığı 2026-MSÜ sınavının sonuçları açıklandı. 1 Mart'ta gerçekleştirilen sınavın ardından beklenen değerlendirme süreci tamamlanırken, adaylar sonuçlarına erişmeye başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), sınav sonuçlarının 24 Mart 2026 tarihinde saat 10.05 itibarıyla erişime açıldığını duyurdu. Böylece sınava katılan binlerce aday, puanlarını ve başarı durumlarını öğrenme imkanı buldu.

SONUÇLARA NASIL ULAŞILACAK?

Adaylar, sınav sonuçlarını ÖSYM'nin resmi sonuç açıklama sistemi üzerinden görüntüleyebiliyor. Sisteme girişler, T.C. kimlik numarası ve aday şifresi ile gerçekleştiriliyor. Sonuç ekranında adayların puan bilgileri ve değerlendirme detayları yer alıyor.

MSÜ SINAV SONUÇLARI HIZLI SORGUALAMA İÇİN TIKLAYIN!

ASKERÎ ÖĞRENCİLİK SÜRECİNDE YENİ AŞAMA

MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte adaylar için yeni bir süreç de başlamış oldu. Elde edilen puanlar, Milli Savunma Üniversitesi'ne bağlı harp okulları ve astsubay meslek yüksekokullarına yerleştirme sürecinde belirleyici olacak.

GÖZLER TERCİH VE SEÇİM AŞAMALARINDA

Sonuçların ilan edilmesinin ardından adayların tercih ve seçim aşamalarına ilişkin takvimi yakından takip etmesi gerekiyor. Önümüzdeki süreçte yapılacak duyurular, askeri öğrenci adaylarının yerleştirme yolculuğunda kritik rol oynayacak.