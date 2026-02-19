CANLI YAYIN
2026 MSÜ sınav giriş belgeleri yayımlandı: ÖSYM sorgulama ekranı

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

1 Mart 2026'da uygulanacak Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için sınav giriş belgeleri erişime açıldı. Başvuru yapan adaylar, sınava girecekleri bina ve salon bilgisine ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi üzerinden ulaşabiliyor.

1 Mart 2026'da yapılacak sınavda adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacak. Adayların kimlik kontrolü ve güvenlik işlemleri için sınav merkezine erken gitmesi gerekiyor.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

ÖSYM, 2026-MSÜ sınav giriş yerleri açıklandı. Belgede adayın sınav merkezi, bina, salon ve sıra bilgisi yer alıyor. Adayların sınav günü belge çıktısını yanında bulundurması gerekiyor.

BELGE NASIL ALINIR?

Sınav giriş belgesi yalnızca internet üzerinden görüntülenip indirilebiliyor. Adaylar, sınava giriş belgelerini 19 Şubat 2026 saat 11.00'den itibaren ais.osym.gov.tr adresine T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle giriş yaparak edinebilecek.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI