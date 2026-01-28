2026 MSÜ başvuru ekranı kapanıyor! İşte sınav ücreti ödemesi için son tarih

2026 MSÜ başvuruları 5 Ocak'ta başladı ve 29 Ocak'ta sona erecek. Sınav 1 Mart 2026'da yapılacak, başvuru ücreti 700 TL olarak açıklandı. Normal süreyi kaçıran adaylar için geç başvuru tarihi ise 3 Şubat 2026 olarak belirlendi.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için başvuru süreci devam ediyor. ÖSYM'nin yayımladığı 2026 sınav takvimiyle birlikte son başvuru tarihi ve ücret bilgisi için son tarih belli oldu. Sınava katılmak isteyen adayların, belirlenen süreleri dikkatle takip etmesi gerekiyor.

Başvurular 29 Ocak'ta Sona Eriyor ÖSYM takvimine göre 2026 MSÜ başvuruları 5 Ocak'ta başladı. Süreç 29 Ocak 2026 tarihinde sona erecek. Bu nedenle başvurusunu henüz tamamlamayan adayların işlemlerini geciktirmemesi önem taşıyor. 2026 MSÜ BAŞVURU EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

Başvurular, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapılabildiği gibi, bireysel olarak ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ve ÖSYM mobil uygulaması üzerinden de gerçekleştirilebiliyor. Böylece adaylara farklı başvuru kanalları sunuluyor.

Sınav Ücreti 700 TL Olarak Açıklandı ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 MSÜ sınav ücreti 700 TL olarak belirlendi. Sınav ise 1 Mart 2026 tarihinde uygulanacak. Başvuru işleminin geçerli sayılabilmesi için ücretin de belirtilen süre içinde yatırılması gerekiyor.