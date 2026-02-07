CANLI YAYIN
En Yeniler Gündem Yaşam Dünya Ekonomi Magazin Spor Otomobil Teknoloji

2026 Kış Olimpiyatları heyecanı başladı! İşte ev sahibi ülke ve Türkiye’nin durumu

Giriş Tarihi:
ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 Kış Olimpiyatları İtalya'nın Milano ve Cortina d'Ampezzo kentlerinde düzenleniyor. Açılış töreni 6 Şubat'ta San Siro Stadyumu'nda yapılacak. Organizasyon 22 Şubat'a kadar sürecek. Türkiye, oyunlarda 8 sporcu ile mücadele edecek.

2026 Kış Olimpiyatları heyecanı başladı! İşte ev sahibi ülke ve Türkiye’nin durumu 1

Dört yılda bir düzenlenen Kış Olimpiyatları için beklenen gün geldi. 2026 Kış Olimpiyatları resmen başlıyor. Açılış töreni bugün İtalya'da yapıldı. Organizasyon boyunca dünyanın dört bir yanından sporcular madalya için yarışacak.

2026 Kış Olimpiyatları heyecanı başladı! İşte ev sahibi ülke ve Türkiye’nin durumu 2

📍 Oyunlar Nerede ve Ne Zaman?

2026 Kış Olimpiyatları bu yıl İtalya'da gerçekleştiriliyor. Oyunlara Milano ile Cortina d'Ampezzo kentleri birlikte ev sahipliği yapıyor.

2026 Kış Olimpiyatları heyecanı başladı! İşte ev sahibi ülke ve Türkiye’nin durumu 3

Açılış töreni 6 Şubat 2026'da Milano'daki San Siro Stadyumu'nda düzenlendi. Organizasyon 22 Şubat 2026'da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek programda farklı branşlarda çok sayıda yarışma yapılacak.

2026 Kış Olimpiyatları heyecanı başladı! İşte ev sahibi ülke ve Türkiye’nin durumu 4

Türkiye 8 Sporcu ile Katılıyor

Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları'nda 8 sporcu ile yer alıyor. Sporcular farklı disiplinlerde mücadele edecek. "Team Türkiye" kadrosu şu isimlerden oluşuyor:

Furkan Akar – Kısa Kulvar Sürat Pateni

Denis Örs – Kısa Kulvar Sürat Pateni

Fatih Arda İpcioğlu – Kayakla Atlama

Muhammed Ali Bedir – Kayakla Atlama

Ada Hasırcı – Alp Disiplini

Thomas Kaan Önol Lang – Alp Disiplini

İrem Dursun – Kayaklı Koşu

Abdullah Yılmaz – Kayaklı Koşu

2026 Kış Olimpiyatları heyecanı başladı! İşte ev sahibi ülke ve Türkiye’nin durumu 5

📺 Hangi Kanalda Yayınlanacak?

2026 Kış Olimpiyatları karşılaşmaları Eurosport ekranlarından canlı yayınlanacak. Kanal, tüm branşları ve elemeleri kapsamlı şekilde izleyiciyle buluşturacak.