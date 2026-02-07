2026 Kış Olimpiyatları heyecanı başladı! İşte ev sahibi ülke ve Türkiye’nin durumu

2026 Kış Olimpiyatları İtalya'nın Milano ve Cortina d'Ampezzo kentlerinde düzenleniyor. Açılış töreni 6 Şubat'ta San Siro Stadyumu'nda yapılacak. Organizasyon 22 Şubat'a kadar sürecek. Türkiye, oyunlarda 8 sporcu ile mücadele edecek.

Dört yılda bir düzenlenen Kış Olimpiyatları için beklenen gün geldi. 2026 Kış Olimpiyatları resmen başlıyor. Açılış töreni bugün İtalya'da yapıldı. Organizasyon boyunca dünyanın dört bir yanından sporcular madalya için yarışacak.

📍 Oyunlar Nerede ve Ne Zaman? 2026 Kış Olimpiyatları bu yıl İtalya'da gerçekleştiriliyor. Oyunlara Milano ile Cortina d'Ampezzo kentleri birlikte ev sahipliği yapıyor.

Açılış töreni 6 Şubat 2026'da Milano'daki San Siro Stadyumu'nda düzenlendi. Organizasyon 22 Şubat 2026'da yapılacak kapanış töreniyle sona erecek. Yaklaşık iki hafta sürecek programda farklı branşlarda çok sayıda yarışma yapılacak.

Türkiye 8 Sporcu ile Katılıyor Türkiye, 2026 Kış Olimpiyatları'nda 8 sporcu ile yer alıyor. Sporcular farklı disiplinlerde mücadele edecek. "Team Türkiye" kadrosu şu isimlerden oluşuyor: Furkan Akar – Kısa Kulvar Sürat Pateni Denis Örs – Kısa Kulvar Sürat Pateni Fatih Arda İpcioğlu – Kayakla Atlama Muhammed Ali Bedir – Kayakla Atlama Ada Hasırcı – Alp Disiplini Thomas Kaan Önol Lang – Alp Disiplini İrem Dursun – Kayaklı Koşu Abdullah Yılmaz – Kayaklı Koşu