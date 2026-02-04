2026 Kış Olimpiyatları Google Doodle’da! Nerede, ne zaman yapılacak?

TÜRKİYE KAÇ SPORCU İLE KATILACAK?

Türkiye, oyunlarda toplam 9 sporcu ile mücadele edecek. Milli sporcular buz pateninde 2, kayak branşlarında 6 ve para kayak kategorisinde 1 sporcu ile yarışacak.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK SPORCULAR

Kısa kulvar sürat pateninde Furkan Akar ve Denis Örs yarışacak. Türkiye, Kış Olimpiyatları tarihinde bu branşta ilk kez iki sporcu ile kota elde etti.

Kayaklı koşuda kadınlarda İrem Dursun, erkeklerde Abdullah Yılmaz piste çıkacak.

Alp disiplininde kadınlarda Ada Hasırcı, erkeklerde Thomas Kaan Önol Lang mücadele edecek.

Kayakla atlama branşında Türkiye ilk kez iki sporcu ile temsil edilecek. Fatih Arda İpcioğlu ve Muhammed Ali Bedir, bu kategoride yarışacak.

Para kayak alp disiplininde ise Harun Mut Türkiye adına yarışacak.