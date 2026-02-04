2026 Kış Olimpiyatları Google Doodle’da! Nerede, ne zaman yapılacak?
2026 Kış Olimpiyat Oyunları için geri sayım başladı. Bu yıl 4 Şubat'ta ilk müsabakalarla başlayacak, resmi açılış ise 6 Şubat 2026'da İtalya'nın Milano kentinde yapılacak. Milano ve Cortina'da düzenlenecek organizasyonda 93 ülkeden 3 bin 500'den fazla sporcu 16 olimpik branşta mücadele ederken, Türkiye oyunlara 9 sporcu ile katılacak. Google da oyunların yaklaşmasını özel Doodle çalışmasıyla duyurdu.
Kar ve buz sporlarının en prestijli organizasyonu olan Kış Olimpiyat Oyunları için heyecan artıyor. Bu yıl 25'incisi gerçekleştirilecek olan organizasyon öncesinde, dünyaca ünlü arama motoru Google da hazırladığı özel Doodle ile oyunların yaklaşmasını kullanıcılarına hatırlattı. İtalya'nın Milano ve Cortina kentlerinde düzenlenecek oyunlarda Türkiye de sporcularıyla yer alacak.
GOOGLE'DAN 2026 KIŞ OLİMPİYATLARI'NA ÖZEL DOODLE
Özel günler ve önemli etkinlikler için hazırladığı Doodle tasarımlarıyla bilinen Google, 2026 Kış Olimpiyat Oyunları için ana sayfasında curling temalı animasyon bir çalışma yayımladı. 25'inci kez düzenlenecek oyunlar için hazırlanan bu özel tasarım, organizasyonun başlangıcına dikkat çekti.
2026 KIŞ OLİMPİYATLARI NE ZAMAN YAPILACAK?
Oyunların resmi açılış töreni 6 Şubat 2026 tarihinde Milano'daki San Siro Stadyumu'nda gerçekleştirilecek. Ancak olimpiyat heyecanı açılış töreninden önce başlayacak. İlk müsabakalar, 4 Şubat'ta Cortina'daki tarihi Olimpiyat Stadı'nda oynanacak karışık çiftler curling karşılaşmaları ile start alacak.
Organizasyon, 22 Şubat'ta oynanacak erkekler buz hokeyi finali ve kadınlar curling finalinin ardından yapılacak kapanış töreniyle sona erecek.
KAÇ ÜLKE VE SPORCU KATILACAK?
İtalya'da düzenlenecek organizasyonda 93 ülkeden 3 bin 500'ün üzerinde sporcu mücadele edecek. Oyunlarda 16 olimpik branş ve 6 paralimpik spor dalında toplam 195 madalya sahiplerini bulacak. Milano-Cortina 2026'da yarışacak sporcuların yaklaşık yüzde 47'sini kadın sporcular oluşturacak. Skeleton karma takım ve çift kadınlar kızak yarışları da ilk kez olimpik programda yer alacak.
OLİMPİYATLARDA YER ALAN BRANŞLAR
Milano-Cortina 2026 kapsamında şu 16 olimpik branşta yarışmalar yapılacak:
Alp disiplini, artistik buz pateni, biatlon, buz hokeyi, curling, dağ kayağı, kayakla atlama, kayaklı koşu, kısa kulvar sürat pateni, kızak (luge), kuzey kombine, serbest stil kayak, skeleton, snowboard, sürat pateni ve yarış kızağı (bobsleigh).
HANGİ KENTTE HANGİ YARIŞLAR YAPILACAK?
Milano; artistik buz pateni, sürat pateni, kısa kulvar sürat pateni ve buz hokeyi müsabakalarına ev sahipliği yapacak.
Cortina d'Ampezzo'da kadınlar alp disiplini, curling, yarış kızağı, skeleton ve kızak yarışları düzenlenecek.
Trentino bölgesindeki Val di Fiemme Vadisi'nde kayaklı koşu, kayakla atlama ve kuzey kombine yarışları yapılacak.
Biatlon yarışları Anterselva'da, erkekler alp disiplini ve ilk kez olimpiyat programına alınan dağ kayağı yarışları Bormio'daki Stelvio pistinde gerçekleştirilecek. Serbest stil kayak ve snowboard yarışları ise Livigno'da düzenlenecek.