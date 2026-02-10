2026 Kamu Yatırım Programı açıklandı! Hangi sektöre ne kadar ayrıldı?

2026 Kamu Yatırım Programı'nda 13 bin 887 projeye 1 trilyon 920 milyar 800 milyon lira ayrıldı. En büyük pay 697 milyar lirayla deprem bölgesine verildi. Sağlık, sanayi, Ar-Ge ve üniversite yatırımları öne çıktı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır açıkladı.

2026 yılı Kamu Yatırım Programı açıklandı. Program kapsamında 13 bin 887 projeye toplam 1 trilyon 920 milyar 800 milyon lira ödenek ayrıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, en büyük payın 697 milyar lirayla deprem odaklı projelere ayrıldığını belirtirken; sağlık, sanayi, Ar-Ge ve üniversite yatırımlarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı. KAMU ÖDENEKLERİ HANGİ KALEMLERDE NE KADAR OLDU?

Almaçayır, küresel tabloya dikkat çekerek, "Dünyada savaşların, ekonomik krizlerin ve ambargoların olduğu bir süreç yaşanıyor. Her ülke bu kaos ortamında kendi iç dinamikleriyle ilgili bir yol haritası hazırlamak zorunda" dedi. Bu çerçevede hazırlanan programda 13 bin 887 proje yer alıyor. Projeler için toplam 1 trilyon 920 milyar 800 milyon lira ödenek ayrıldı.

Deprem Bölgesi İçin 697 Milyar Lira Programda en büyük kaynak deprem bölgesine ayrıldı. 11 ili etkileyen depremlerin ardından yeniden inşa süreci devam ediyor. Almaçayır, "Deprem odaklı projelerde 697 milyar liralık bir ödenekten bahsediliyor" bilgisini verdi. Bu tutarın dağılımı şöyle: ◾Yüzde 45,7 sağlık ◾Yüzde 19,5 eğitim ◾Yüzde 16 konut

Söz konusu kalemlerin, ilgili bakanlıkların genel bütçelerinden bağımsız olarak deprem odaklı projeleri kapsadığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde 455 bin konutla ilgili teslim törenlerinin yapıldığı da hatırlatıldı.