2026 Kamu Yatırım Programı açıklandı! Hangi sektöre ne kadar ayrıldı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi

2026 Kamu Yatırım Programı'nda 13 bin 887 projeye 1 trilyon 920 milyar 800 milyon lira ayrıldı. En büyük pay 697 milyar lirayla deprem bölgesine verildi. Sağlık, sanayi, Ar-Ge ve üniversite yatırımları öne çıktı. Detayları A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır açıkladı.

2026 yılı Kamu Yatırım Programı açıklandı. Program kapsamında 13 bin 887 projeye toplam 1 trilyon 920 milyar 800 milyon lira ödenek ayrıldı. A Haber İstihbarat Şefi Ramazan Almaçayır, en büyük payın 697 milyar lirayla deprem odaklı projelere ayrıldığını belirtirken; sağlık, sanayi, Ar-Ge ve üniversite yatırımlarının detaylarını kamuoyuyla paylaştı.

KAMU ÖDENEKLERİ HANGİ KALEMLERDE NE KADAR OLDU?
Almaçayır, küresel tabloya dikkat çekerek, "Dünyada savaşların, ekonomik krizlerin ve ambargoların olduğu bir süreç yaşanıyor. Her ülke bu kaos ortamında kendi iç dinamikleriyle ilgili bir yol haritası hazırlamak zorunda" dedi. Bu çerçevede hazırlanan programda 13 bin 887 proje yer alıyor. Projeler için toplam 1 trilyon 920 milyar 800 milyon lira ödenek ayrıldı.

Deprem Bölgesi İçin 697 Milyar Lira

Programda en büyük kaynak deprem bölgesine ayrıldı. 11 ili etkileyen depremlerin ardından yeniden inşa süreci devam ediyor. Almaçayır, "Deprem odaklı projelerde 697 milyar liralık bir ödenekten bahsediliyor" bilgisini verdi.

Bu tutarın dağılımı şöyle:

◾Yüzde 45,7 sağlık

◾Yüzde 19,5 eğitim

◾Yüzde 16 konut

Söz konusu kalemlerin, ilgili bakanlıkların genel bütçelerinden bağımsız olarak deprem odaklı projeleri kapsadığı belirtildi. Geçtiğimiz günlerde 455 bin konutla ilgili teslim törenlerinin yapıldığı da hatırlatıldı.

Sağlıkta Şehir Hastaneleri Planlaması

Sağlık yatırımları programın önemli başlıklarından biri oldu. Almaçayır, "Sağlık sektöründe yüzde 9'luk payda 15 şehir hastanesinin yapımının sürdüğü planlaması var" dedi. Ayrıca 2026 yılında 6 bin 200 yatak kapasiteli 6 şehir hastanesinin tamamlanmasının planlandığını açıkladı.

Şehir hastanelerinin pandemi döneminde sağlık sistemindeki yoğunluğu azaltmada önemli rol oynadığı ifade edildi. Artan nüfus, yeni hastalıklar ve olası salgın riskleri nedeniyle sağlık altyapısının güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.

Sanayi ve Teknoloji Yatırımları

Program kapsamında üretim ve teknoloji yatırımları da yer aldı. Sanayi ve teknoloji projelerine 35,8 milyar lira, organize sanayi bölgelerine 17,6 milyar lira, küçük sanayi sitelerine ise 12,6 milyar lira ödenek ayrıldı.

Almaçayır, deprem bölgesindeki sanayi sitelerinin daha güvenli alanlara taşınmasının planlandığını söyledi. Bu adımın hem riskleri azaltmayı hem de üretimin farklı illere yayılmasını amaçladığı belirtildi.

Ar-Ge ve Üniversitelere Kaynak

Araştırma ve geliştirme altyapısı için 39 milyar lira, üniversite yatırımları için ise 70,5 milyar lira ödenek ayrıldı. Bu yatırımların bilimsel kapasitenin artırılması ve yükseköğretim altyapısının güçlendirilmesi amacıyla planlandığı ifade edildi.

Geniş Kapsamlı Yatırım Çerçevesi

Ramazan Almaçayır'ın aktardığı verilere göre 2026 Kamu Yatırım Programı; deprem sonrası yeniden yapılanma, sağlık altyapısının güçlendirilmesi, sanayi üretiminin desteklenmesi ve Ar-Ge çalışmalarının artırılmasını kapsıyor.

Toplam 1,92 trilyon liralık ödenek, farklı sektörlerde planlanan 13 bin 887 projeye dağıtılacak. Programın, küresel ekonomik gelişmelerin gölgesinde hazırlanan kapsamlı bir yatırım planı olduğu belirtildi.

